Το Υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Εθνική Φρουρά, ως σύγχρονο στράτευμα, να μπορεί να εκπληρώνει πλήρως την αποστολή της, να διατηρεί τον χαρακτήρα ισχυρής αποτρεπτικής δύναμης και να διασφαλίζει για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Σε χαιρετισμό του για τον Εορτασμό του Προστάτη του Στρατού Ξηράς Αγίου Γεωργίου στο Στρατόπεδο Δημητράκη Χριστοδούλου και Φώτη Πίττα στο Φρέναρος, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ικανοποίησή του ως πολιτικός προϊστάμενος και ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς για τον επαγγελματισμό με τον οποίο καθημερινά φέρει εις πέρας την αποστολή του, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

«Η αφοσίωση του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς συνιστά ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται η στρατηγική ετοιμότητα της Κύπρου», σημείωσε.

Η Κύπρος, λόγω της στρατηγικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο, υφίσταται άμεσα τις επιπτώσεις αυτού του σύνθετου συστήματος, στο οποίο διασταυρώνονται τα συμφέροντα περιφερειακών και διεθνών δρώντων, ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή συνιστά ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση, απαιτώντας από το κράτος προσαρμοστικότητα, ύψιστη στρατηγική ετοιμότητα και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών γεωπολιτικών προκλήσεων.

«Τα διδάγματα από τις πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, στη Γάζα και στο Ιράν υπογραμμίζουν ότι η στρατηγική ετοιμότητα, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ισχυρής εξωτερικής πολιτικής, συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», επεσήμανε.

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Φρουρά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της άμυνας και καθοριστικό παράγοντα αποτροπής απέναντι σε κάθε επιβουλέα. Ως εκ τούτου, ανέφερε ο κ. Πάλμας, «η διαρκής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δυνατοτήτων της, σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, διασφαλίζουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της και να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Εξήγησε ότι σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο έχει ήδη προβεί σε ενέργειες που μεταξύ άλλων αναβαθμίζουν τις δυνατότητες χερσαίων και ειδικών Δυνάμεων, επεκτείνουν τις δυνατότητες χερσαίας και εναέριας επιτήρησης και αναγνώρισης και εκσυγχρονίζουν το Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου των Ναυτικών Επιχειρήσεων.

Είπε επίσης ότι λαμβάνοντας υπόψη το ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή, καθώς και τη διακηρυγμένη αμυντική πολιτική, που αφορά στην παροχή διευκολύνσεων σε εταίρους της Κύπρου στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών και δεσμεύσεων από τη συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, το Υπουργείο αποφάσισε την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί και της Αεροπορικής Βάσης Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάφο, με στόχο τα κατασκευαστικά έργα να αρχίσουν εντός του 2027.

Πολύ σημαντική θέση στις πολιτικές του Υπουργείου, σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, κατέχει η ενίσχυση της αμυντικής διπλωματίας, μέσω της εμβάθυνσης των υφιστάμενων και της σύναψης νέων σχημάτων συνεργασίας με χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε κοινές αρχές, αξίες και κοινή δέσμευση προς το Διεθνές Δίκαιο, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συνεργασία με την Ελλάδα. «Η άρρηκτη σχέση που μας συνδέει έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένως, ιδίως το τελευταίο διάστημα, μέσα από την αποστολή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, ενισχύοντας αποτελεσματικά την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε», υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε ακόμη ως σημαντική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ποσό δανειοδότησης να ανέρχεται στα 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ και θα δαπανηθεί για την προμήθεια αμυντικού υλικού και την κάλυψη των διαπιστωμένων αμυντικών αναγκών.

Συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο της Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να συμβάλει θετικά σε μια Ευρώπη πιο ασφαλή, πιο σταθερή και πιο ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

«Μέσα από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, την επένδυση στην ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, την αναβάθμιση της στρατιωτικής κινητικότητας και την ενίσχυση των δυνατοτήτων υποστήριξης ανθρωπιστικών επιχειρήσεων μπορούμε να συμβάλουμε στην κοινή άμυνα, στην αποτροπή απειλών και στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων», σημείωσε περαιτέρω.

«Τα πρόσφατα παραδείγματα στις εμπόλεμες περιοχές στον πλανήτη προσφέρουν σημαντικά διδάγματα για όλα τα κράτη. Καταδεικνύουν την ανάγκη διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της διατήρησης ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος, καθώς και τον πολύ καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η σύγχρονη τεχνολογία στην αποτελεσματικότητά των ενόπλων δυνάμεων», συνέχισε ο κ. Πάλμας, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη σύγκρουση στο Ιράν έχει αναδείξει πόσο ευάλωτα μπορεί να αποδειχθούν μικρά κράτη σε περιφερειακές κρίσεις, εάν δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους κινδύνους.

«Σε αυτό το πλαίσιο, για την Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλο μέρος της επικράτειάς της υπό συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, η ύπαρξη ισχυρής, καλά οργανωμένης και τεχνολογικά προηγμένης Εθνικής Φρουράς δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα», ανέφερε.

«Με αυτό ως γνώμονα, στο Υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, εντός των δυνατοτήτων μας, ώστε η Εθνική Φρουρά, ως σύγχρονο στράτευμα, να μπορεί να εκπληρώνει πλήρως την αποστολή της, να διατηρεί τον χαρακτήρα ισχυρής αποτρεπτικής δύναμης και να διασφαλίζει για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας», κατέληξε.





Πηγή: ΚΥΠΕ