Η ανάγκη για πλήρη διερεύνηση της τύχης όλων των αγνοουμένουν παραμένει επιτακτική, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά της ενώπιον της Ολομέλειας, με αφορμή τον 41ο Μαραθώνιο Αγάπης Αγνοουμένων, μια πρωτοβουλία της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων.

Σημείωσε ότι η Βουλή στηρίζει τον 41ο Μαραθώνιο Αγάπης Αγνοουμένων, φιλοξενώντας στον χώρο της Βουλής έκθεση φωτογραφίας από προηγούμενους Μαραθωνίους Αγάπης Αγνοουμένων.

«Το ζήτημα των αγνοουμένων παραμένει μία από τις πιο τραγικές και ευαίσθητες πτυχές της νεότερης ιστορίας της Κύπρου. Η εκκρεμότητα γύρω από την τύχη τους εξακολουθεί να προκαλεί βαθύ και διαρκή πόνο, κρατώντας ζωντανή την αγωνία των οικογενειών τους, που για δεκαετίες αναζητούν την αλήθεια και τη δικαίωση», είπε η κ. Δημητρίου.

Πρόσθεσε ότι, «παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και τη διεθνοποίηση του ζητήματος, η ανάγκη για πλήρη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων παραμένει επιτακτική, καθώς ο αγώνας για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων είναι πρωτίστως ηθικός και βαθιά ανθρώπινος».

Κλείνοντας, είπε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στέκεται αρωγός στην προσπάθεια διατήρησης της μνήμης και συνέχισης των προσπαθειών. «Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τις οικογένειες των αγνοουμένων και όλους τους αρμόδιους φορείς για την πλήρη διαλεύκανση της τύχης τους», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ