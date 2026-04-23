Την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον νόμο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την απαγόρευση εγκαταστάσεων σε γόνιμη γεωργική γη απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρά τις συνταγματικές και άλλες ενστάσεις που διατυπώθηκαν.

Στην ψηφοφορία, υπέρ της αποδοχής της αναπομπής τάχθηκαν 15 Βουλευτές (11 από ΔΗΣΥ και 4 από ΔΗΚΟ), ενώ κατά ψήφισαν 26 Βουλευτές, 11 Βουλευτές του ΑΚΕΛ, 1 του ΔΗΣΥ, 3 του ΔΗΚΟ, 2 του ΕΛΑΜ, 1 της ΕΔΕΚ, 3 της ΔΗΠΑ, 2 του Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και 3 ανεξάρτητοι.

Η αναπομπή αφορούσε πρόνοια που απαγορεύει την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε γόνιμη ή αρδευόμενη γη, περιοχές αναδασμού και προστατευόμενες ζώνες, με την εκτελεστική εξουσία να υποστηρίζει ότι η ρύθμιση περιορίζει τη διείσδυση των ΑΠΕ και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τους στόχους της Κύπρου για το 2030. Παράλληλα, εγείρονται ζητήματα διάκρισης των εξουσιών, δικαιώματος ιδιοκτησίας και ασάφειας στο νομοθετικό κείμενο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ εξέφρασε λύπη για την αναπομπή, τονίζοντας ότι η Βουλή είχε εγκρίνει ομόφωνα τη νομοθεσία με στόχο να τερματιστεί η «αναρχία» στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε γόνιμη γεωργική γη. Υποστήριξε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης διατηρεί την ανεξέλεγκτη κατάσταση και έκανε λόγο για «εφεύρεση λόγων» προς εξυπηρέτηση συμφερόντων, απορρίπτοντας πλήρως την αναπομπή.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή υποχρέωση της Κύπρου από το 2023 να καθορίσει περιοχές ανάπτυξης ΑΠΕ, επισημαίνοντας καθυστερήσεις και έλλειψη συντονισμού μεταξύ αρμόδιων υπουργείων, καθώς και απουσία διαφάνειας στις αιτήσεις για άδειες ΑΠΕ.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανεφερε ότι η Βουλή παρεμβαίνει όταν το κράτος δεν ρυθμίζει ζητήματα, απορρίπτοντας τις ενστάσεις περί αντίθεσης με την προώθηση των ΑΠΕ. Τόνισε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρια και χαρακτήρισε τις ενστάσεις της εκτελεστικής εξουσίας αβάσιμες.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανεφερε ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται αυτόματα δικαίωμα ανάπτυξης, επισημαίνοντας τις πιέσεις για αξιοποίηση ιδιωτικής γης που υπάρχουν στην Κύπρο και σημειώνοντας ότι τέτοια πρακτική δεν εφαρμόζεται διεθνώς.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ- Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης δήλωσε ότι στηρίζει τις θέσεις που διατύπωσε το ΑΚΕΛ και σημείωσε ότι όλα αυτά που αφορούσαν την ανάπτυξη ΑΠΕ σε γεωργική γη ίσχυαν από προηγουμένως.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι, παρά τις καλές προθέσεις της νομοθεσίας, η απόλυτη απαγόρευση δημιουργεί προβλήματα, καθώς επεκτείνεται και σε ιδιωτική γη, περιορίζοντας γεωργούς από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ανέφερε ότι απαιτείται ένας καλύτερος τρόπος να μπουν περιορισμοί και δήλωσε ότι θα στηρίξει την αναπομπή.

Πηγή: ΚΥΠΕ