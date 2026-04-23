Με 34 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 1 αποχή, η Ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον τροποποιητικό νόμο για τη στοιχειώδη εκπαίδευση, που αφορούσε την επίβλεψη μαθητών πριν και μετά το σχολικό ωράριο.

Ο νόμος προέβλεπε ότι την ευθύνη για τη φύλαξη μαθητών εκτός ωραρίου θα αναλάμβανε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρινε ότι η ρύθμιση παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ παράλληλα επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση που δεν προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό και κρίνεται πρακτικά ανεφάρμοστη.

Υπέρ της αποδοχής της αναπομπής ψήφισαν οι 16 Βουλευτές του ΔΗΣΥ και οι 14 του ΑΚΕΛ. Υπέρ τάχθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Μάριος Καρογιάν, καθώς και οι ανεξάρτητοι Βουλευτές Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους και Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Κατά της αναπομπής ψήφισαν οι εννέα Βουλευτές του ΔΗΚΟ, δύο του ΕΛΑΜ, δύο της ΕΔΕΚ, δύο Βουλευτές της ΔΗΠΑ και δύο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Αποχή τήρησε ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ και εισηγητής της πρότασης νόμου Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε έντονη απογοήτευση για την αναπομπή της, επισημαίνοντας ότι παραμένει άλυτο το ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών πριν και κυρίως μετά το σχολικό ωράριο, όταν, όπως ανέφερε, βρίσκονται εκτεθειμένα σε κινδύνους μέχρι να παραληφθούν από τους γονείς τους. Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι το θέμα θεωρείται προτεραιότητα για το αρμόδιο Υπουργείο, οι διαβουλεύσεις των τελευταίων τριών ετών δεν κατέληξαν σε αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόταση δεν προνοούσε επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, αλλά στόχευε στην εξεύρεση συμφωνίας για το ποιος θα αναλάβει την επίβλεψη, με εφαρμογή από το 2027 ώστε να αποφευχθεί άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση. Τονισε ότι, παρά τις ενδεχόμενες αντισυνταγματικές πτυχές, προέχει η προστασία των παιδιών και σημειώνοντας ότι η εκτελεστική εξουσία πρέπει να εξεύρει λύσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι δεν υπάρχει σαφής θεσμός που να έχει την ευθύνη επίβλεψης κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, σημειώνοντας ότι έγιναν προσπάθειες να καλυφθούν τα κενά. Δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την αναπομπή.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι το ζήτημα θα είχε επιλυθεί εάν υπήρχαν πλήρως ανεπτυγμένα ολοήμερα σχολεία με κατάλληλες υποδομές, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους, ιδιαίτερα για τις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας ανέφερε ότι η αποδοχή της αναπομπής στέλνει μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας να ρυθμίσει άμεσα το ζήτημα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ασφάλεια για τα παιδιά, με την εξεύρεση πόρων και λύσεων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριανθούς εξέφρασε αντίθεση στην αναπομπή, αναφερόμενος σε προηγούμενα παραδείγματα όπου η πολιτεία προχώρησε σε ρυθμίσεις για την ασφάλεια των μαθητών, ακόμη και με δημοσιονομικό κόστος, όπως η τοποθέτηση σχολικών τροχονόμων επί διακυβέρνησης Κληρίδη.

Η κ. Ατταλίδου ανέφερε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο επιβαρύνει τους γονείς, τονίζοντας την ανάγκη για συνολική στρατηγική στην παιδεία που να εξυπηρετεί παιδιά και οικογένειες, ιδιαίτερα τις εργαζόμενες μητέρες. Όπως είπε, το σύστημα στην Κύπρο που υποχρεώνει τους γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους η ώρα 13:00 από το σχολείο ενώ εργάζονται είναι του περασμένου αιώνα και πρέπει να αλλάξει.

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες απορρίπτονται λόγω δημοσιονομικού κόστους, καλώντας την εκτελεστική εξουσία να καταθέτει συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς αντί να εμποδίζει τέτοιες ρυθμίσεις. «Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία η Βουλή να εξαρτάται από τα καμώματα της εκτελεστικής εξουσίας», όπως είπε.

Διαβάστε επίσης: Βουλή: Αποφάσισε να μην μηδενίζονται τα πλεονάσματα από οικιακά φωτοβολταϊκά





Πηγή: ΚΥΠΕ