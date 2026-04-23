Την έντονη ανησυχία της για την ευρεία κυκλοφορία οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφει περιστατικό βίας μεταξύ παιδιών εκφράζει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης αντίδρασης από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η Επίτροπος τονίζει ότι κάθε μορφή βίας που αφορά παιδιά είναι απολύτως καταδικαστέα και απαιτεί υπεύθυνη διαχείριση, με γνώμονα την προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικότητας και της ψυχικής ευημερίας όλων των εμπλεκόμενων παιδιών, ανεξαρτήτως ρόλου.

Όπως αναφέρεται, το Γραφείο της έχει ήδη διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια Αρχή και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Υπηρεσίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, δίνοντας προτεραιότητα στην παροχή κατάλληλης και παιδοκεντρικής στήριξης προς όλα τα παιδιά. Παράλληλα, θα ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης.

Η κ. Περικλέους επισημαίνει ότι η δημόσια διαχείριση τέτοιων περιστατικών πρέπει να αποφεύγει πρακτικές που εκθέτουν τα παιδιά, όπως η αναπαραγωγή βίντεο βίας, η χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών και η δημοσιοποίηση στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Όπως προειδοποιεί, τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να προκαλέσουν δευτερογενή θυματοποίηση, κοινωνικό στιγματισμό και σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, τα οποία καλούνται να συμβάλουν στην προστασία των παιδιών και στην ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας, προωθώντας την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αναφορά περιστατικών στις αρμόδιες Αρχές, αντί της αναπαραγωγής εικόνων βίας ή της καλλιέργειας κλίματος δημόσιας έκθεσης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη ανάδειξης των βαθύτερων αιτίων της νεανικής βίας, όπως οι προκλήσεις στην ψυχική υγεία, η έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών και τα πρότυπα επιθετικότητας, καθώς και η σημασία ενίσχυσης της πρόληψης σε σχολείο, οικογένεια και κοινότητα.

Η Επίτροπος απευθύνει, τέλος, έκκληση και προς τους πολίτες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας τη διασπορά σχετικού υλικού και προωθώντας πληροφορίες στις αρμόδιες Αρχές, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη καταγγελία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των παιδιών και στην αποτροπή περαιτέρω βλάβης.



Πηγή: ΚΥΠΕ