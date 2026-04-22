Προσοχή! Βίντεο με σκληρές εικόνες και αναφορές που μπορεί να ενοχλήσουν

Σκηνές που προκαλούν αποτροπιασμό φέρνει στο φως το ΣΙΓΜΑ, με πρωταγωνίστριες δύο δεκατετράχρονα κορίτσια.

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμές της επίθεσης η οποία βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Η 14χρονη χτυπά ανελέητα την συνομήλική της, η οποία κάθεται παγωμένη στα σκαλιά ανήμπορη να αντιδράσει.

Όλα αυτά μπροστά σε κύκλο ανηλίκων. Πέντε κορίτσια και δύο αγόρια απλώς παρακολουθούν αμέτοχοι. Δύο εξ αυτών μάλιστα κινηματογραφούν το ξυλοδαρμό της ανήλικης με τα κινητά.

Διαβάστεμ επίσης: Δρουσιώτης: Παρουσιάστηκε ως πλαστό αυθεντικό ηχητικό αρχείο

Εννέα αλλεπάλληλα χαστούκια και μία κλωτσιά σε πρόσωπο και κεφάλι, δεν έφταναν. Σε πλήρη παροξυσμό τραβάει και τα μαλλιά της. Σποραδικές φωνές να σταματήσει.

«Θα σου σπάσω τα μούτρα σου.... σταμάτα! Βλέπε με σαν σου μιλώ! Μιλώ σου ρα...Άτε κλάψε τωρα...Νομίζεις θα σε άφηνα έτσι; Μιλώ σου»

Το σοκ που προκαλεί το βίντεο δεν έχει τελειωμό.. Οι παρόντες ανήλικοι περίπου επτά στο σύνολο τους, ξεκινούν να γιουχαΐζουν και χλευάζουν.

Εκεί είναι που η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς… Την τραβάει από τα μαλλιά την ρίχνει στο πάτωμα και την χτυπά αλύπητα με γροθιές και κλωτσιές σε όλο της, το σώμα.

Μόνο τότε ευαισθητοποιούνται οι θεατές, οι οποίοι τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Λευκωσίας, πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

Το ΣΙΓΜΑ παρέδωσε το βίντεο στην Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού, η οποία στην συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό.