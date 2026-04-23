Επειτα από μήνες αδιεξόδου και πλέον με καθαρό τον ορίζοντα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ετοιμάζονται να επικυρώσουν την χορήγηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία και να υποδεχθούν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στην Κύπρο στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε χθες και η επικύρωση του δανείου αναμένεται εντός της ημέρας, πριν από το δείπνο των ευρωπαίων ηγετών στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται καθ' οδόν και σκοπεύει να συζητήσει κυρίως το θέμα «της κοινής παραγωγής όπλων» και «της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος.

Η έλευσή του στην Κύπρο, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι «συμβολικά σημαντική τώρα που τα χρήματα» της ΕΕ θα επιτρέψουν την υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία το 2026 και το 2027, τονίζει ανακουφισμένη ευρωπαία διπλωμάτις.

Ταυτόχρονα με το θέμα του δανείου, η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει το εικοστό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Ορμπαν στην Ουγγαρία δεν άργησε να γίνει αισθητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επειτα από πολύμηνο αποκλεισμό, η Ουγγαρία ήρε το βέτο για το ουκρανικό δάνειο μετά την επαναλειτουργία του αγωγού Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Μετά την προηγούμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής κατά την οποία η οργή των Ευρωπαίων κατά του Ορμπαν εκδηλώθηκε φανερά και τις λεκτικές εκρήξεις του ουκρανού προέδρου, όλοι φαίνονται ανακουφισμένοι, ενώ ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δεν θα παραστεί στην τελευταία του σύνοδο κορυφής έπειτα από 16 χρόνια στη εξουσία.

Απαλλαγμένοι από των βάρος των ουγγρικών βέτο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ενωσης θα επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Αύριο θα υποδεχθούν για γεύμα εργασίας ηγέτες της περιοχής: τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, της Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι, της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα και τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας Χουσέιν μπεν Αμπντάλα.

24 δισεκατομμύρια ευρώ

Παρά τους περιορισμένους μοχλούς πίεσης που διαθέτουν, οι Ευρωπαίοι θα επιδιώξουν «εντατικό διάλογο» με τα κράτη της περιοχής και θα συζητήσουν για την κατάσταση στον Λίβανο και για τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο.

Με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, η σύρραξη έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η δαπάνη τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 24 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε επτά εβδομάδες.

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ανακοινώνονται δαπανηρά μέτρα για την στήριξη των πλέον εκτεθειμένων τομέων της οικονομίας όπως η βαριά βιομηχανία, η γεωργία και η αλιεία.

Και η Ευρωπαϊκή Ενωση παρακολουθεί σαν το γάλα στη φωτιά την εμφάνιση ελλείψεων κηροζίνης.

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση, οι Βρυξέλλες πληθαίνουν τις συστάσεις προς τα κράτη μέλη και προτρέπουν για επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της Ευρώπης.

Ομως η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει προχωρήσει σε σημαντικές ανακοινώσεις ούτε έβγαλε το καρνέ των επιταγών.

Και αυτό, διότι τα οικονομικά της Ενωσης, αλλά και των κρατών μελών, δεν είναι στην καλύτερή τους κατάσταση.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα ασχοληθούν επίσης με τις δύσκολες συνομιλίες για τα 2000 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού 2028-2034.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό συνοψίζονται συνήθως στην πάγια σύγκρουση ανάμεσα στο Παρίσι, υποστηρικτή της αύξησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων, και το Βερολίνο, φανατικό της δημοσιονομικής φειδούς.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ελπίζουν, με μεγάλη δόση αισιοδοξίας, σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους.

Διότι φοβούνται την παράλυση κατά την διάρκεια του 2027, που θα είναι χρονιά βουλευτικών εκλογών για μία σειρά κρατών μελών και προεδρικών εκλογών για την Γαλλία, όπου η ακροδεξιά απειλεί να περικόψει την γαλλική συμβολή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αν καταλάβει την εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP