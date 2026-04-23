Οι ηγέτες του Λιβάνου κατηγόρησαν σήμερα το Ισραήλ ότι διέπραξε “έγκλημα πολέμου” μετά τον θάνατο μίας δημοσιογράφου σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Αμάλ Χαλίλ, 42 ετών, δημοσιογράφος της εφημερίδας Al Akhbar σκοτώθηκε χθες Τετάρτη και η συνάδελφός της, ανεξάρτητη δημοσιογράφος, Ζεϊνάμπ Φαράζ τραυματίστηκε σε αυτό το πλήγμα στον νότιο Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πολλές περιοχές.

“Το Ισραήλ στοχοθετεί σκοπίμως τους δημοσιογράφους προκειμένου να κρύψει την αλήθεια για τα εγκλήματά του εις βάρος του Λιβάνου”, δήλωσε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κάνοντας λόγο για “εγκλήματα πολέμου”.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναουάφ Σαλάμ εκτίμησε από την πλευρά του ότι “η στοχοθέτηση δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε ομάδες διάσωσης αποτελεί έγκλημα πολέμου”, ενώ διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς για την υπόθεση.

Οι δύο δημοσιογράφοι είχαν καταφύγει σε ένα σπίτι στο χωρίο αλ Τίρι, έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή η οποία είχε στόχο ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά τους, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (ANI). Οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, την οποία ελέγχει το Ισραήλ, και ένας άνδρας που ήταν μαζί του, σκοτώθηκαν, μετέδωσε η ίδια πηγή.

Στη συνέχεια ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε το σπίτι όπου είχαν καταφύγει οι δύο δημοσιογράφοι. Αρχικά τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν την τραυματισμένη δημοσιογράφο, προτού “ισραηλινά πυρά στοχοθετήσουν το ασθενοφόρο”, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Οι αρχές του Λιβάνου χρειάστηκε να έρθουν σε επαφή με τους κυανόκρανους που είναι ανεπτυγμένοι στο νότιο τμήμα της χώρας και χρειάστηκαν πολλές ώρες προτού οι διασώστες καταφέρουν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στην περιοχή ώστε να ανασύρουν από τα ερείπια τη δεύτερη δημοσιογράφο.

Το υπουργείο Υγείας κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι “παρεμπόδισε τις επιχειρήσεις διάσωσης” και “στοχοθέτησε ένα ασθενοφόρο το οποίο έφερε σαφώς το σύμβολο του Ερυθρού Σταυρού”.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι στοχοθέτησε στην περιοχή του αλ Τίρι δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν “τρομοκράτες” οι οποίοι είχαν “περάσει την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας” των στρατευμάτων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ λέει ότι έχει ορίσει μια “κίτρινη γραμμή” ή προκεχωρημένη αμυντική γραμμή βαθιά στο νότιο Λίβανο, όπου έχουν εισέλθει τα στρατεύματά του, και έχει απαγορεύσει στους κατοίκους να επιστρέψουν.

Στις 17 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου όταν η σιιτική οργάνωση έσυρε τον Λίβανο στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή για να εκδικηθεί τον θάνατο σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε ότι “εμπόδισε τις ομάδες διάσωσης να φτάσουν στην περιοχή”. Σημείωσε ότι “πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο δημοσιογράφους που τραυματίστηκαν στα πλήγματα” και πρόσθεσε ότι το περιστατικό είναι “υπό εξέταση”.

Η Αμάλ Χαλίλ, ανταποκρίτρια στον νότιο Λίβανο της εφημερίδας al Akhbar, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, κάλυπτε διάφορους πολέμους στην περιοχή. Ήταν γνωστή για το θάρρος της και έχαιρε σεβασμού μεταξύ των συναδέλφων της.

Στις 28 Μαρτίου τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο και ειδικοί του ΟΗΕ έχουν ζητήσει τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ