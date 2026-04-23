Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

Τον Γάλλο Πρόεδρο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και ο κ. Μακρόν κατέθεσε στεφάνι στον αδριάντα του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Μακρόν εισήλθαν εντός του κτηρίου του Προεδρικού Μεγάρου όπου έχουν κατ’ ίδιαν συνάντηση.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι «θέλω να ξέρεις εσύ και ο λαός σου ότι η Γαλλία στέκεται στο πλευρό σας».

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ζωντανά οι δηλώσεις:

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συγκινημένος ανέφερε στον Μακρόν ότι «Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα. Είσαι ένας πραγματικός φίλος».

