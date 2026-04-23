Με τη μελωδία της «Τηλλυρκώτισσας», συνόδευσε την ανάρτηση του από την Κύπρο ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, ο Γάλλος Πρόεδρος, επέλεξε το κυπριακό αυτό τραγούδι ως μουσική υπόκρουση, θέλοντας έτσι να δείξει τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί, πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

Διαβάστε επίσης: Μακρόν σε κυπριακό λαό: «Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό σας» (vid)

Κατά την τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ενώ ο κ. Μακρόν κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Ακολούθως, οι δύο Πρόεδροι είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Μακρόν ανέφερε προς τον Κύπριο Πρόεδρο: «Θέλω να ξέρεις, εσύ και ο λαός σου, ότι η Γαλλία στέκεται στο πλευρό σας».