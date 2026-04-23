Την αναπομπή από τον Πρόεδρο Προέδρου της Δημοκρατίας του νόμου που ψήφισε η Βουλή και ο οποίος προνοεί ότι κρατική γη αξίας άνω των €500.000 διατίθεται για εμπορικούς και τουριστικούς σκοπούς, με τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, συζήτησε την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι ο νόμος συγκρουεται και με τους υφιστάμενους κανονισμούς οι οποίοι είναι αναχρονιστικοί, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ετοιμάστηκε προσχέδιο νέων κανονισμών, το οποίο αναρτήθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση.

Στους λόγους αναπομπής του νόμου περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι «ο υπό αναπομπή νόμος, καταστρατηγεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στην άσκηση των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας και ότι η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας δεν πρέπει να επηρεάζεται από παρεμβολές της νομοθετικής εξουσίας».

Παρουσιάζοντας συνοπτικά ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών, τους λόγους αναπομπής, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι «εγείρονται θέματα αντισυνταγματικότητας που σχετίζονται και με την αρχή διάκρισης των εξουσιών και με την ελευθερία του συμβάλλεστε».

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει σύγκρουση και με τους υφιστάμενους κανονισμούς και με τον άρθρο 18-1 του κεφαλαίου 224 και πρόσθεσε ότι αυτοί οι κανονισμοί εκδόθηκαν στην βάση του συγκεκριμένου άρθρου. «Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αναχρονιστικοί, ότι υπάρχουν διάφορα κενά και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «αν επιμείνει η Βουλή θα δημιουργηθούν διάφορα ζητήματα και θα καταστούν ανεφάρμοστοι οι κανονισμοί».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι προχώρησαν στην αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό των κανονισμών έτσι ώστε να γίνεται η διάθεση της κρατικής γης με διαφανείς διαδικασίες και πρόσθεσε πως στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τη Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Κτηματολογίου ετοίμασαν νέο κείμενο κανονισμών το οποίο αναρτήθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση.

Ανέφερε ότι στους κανονισμούς υπάρχουν διατάξεις για το συγκεκριμένο θέμα (διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και «προσπάθεια μας είναι να διατίθεται με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας με βάση συγκεκριμένους σκοπούς χωρίς να υπάρχει περιοριστική αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας».

Είπε ακόμη ότι η ετοιμασία των κανονισμών ξεκίνησε το 2023 αλλά «στην πορεία δεχθήκαμε τα σχόλια» τα οποία μαζί με τη Νομική Υπηρεσία έπρεπε να τα επεξεργαστούμε και «να δούμε ποιες είναι οι νέες χρήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε» αλλά και «να ενσωματώσουμε τις διάφορες γνωματεύσεις» και να γίνει τροποποίηση του άρθρου 18-3.

«Ήταν στο σύνολο που υπήρχε κάποια εύλογη καθυστέρηση λόγω της σοβαρότητας του εκσυγχρονισμού των κανονισμών», σημείωσε.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι το ΑΚΕΛ κατάθεσε μία πρόταση νόμου η οποία «υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της αξιοκρατίας των διαφανών διαδικασιών και την αποτροπή της διαπλοκής και της διαφθοράς σε ό,τι αφορά στην διάθεση κρατικής γης που ανήκει στον Κύπριο πολίτη».

«Ακούσαμε σήμερα τους λόγους αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ακούσαμε ότι χθες αναρτήθηκαν για δημόσια διαβούλευση οι κανονισμοί, τους οποίους αρχικά είχαν αναρτήσει το 2023 και τους οποίους περιμένουμε τα τελευταία δυόμισι χρόνια που έχουμε καταθέσει αυτήν την πρόταση νόμου και ανά τρίμηνο μας έλεγαν ότι έρχονται» οι κανονισμοί, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το αυτό το ζήτημα είναι πρωτίστως πολιτικό και πρόσθεσε ότι «είτε συμφωνούμε στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία είτε δεν θα συνεχίζει η διάθεση της κρατικής γης με όρους διαπλοκής και διαφθοράς».

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ακόμη ότι «η Κυβέρνηση μπορούσε - αφού λέει ότι επί της ουσίας συμφωνεί και επί τούτου ετοιμάζει κανονισμούς - με κάποιες μικρές αλλαγές να κατοχυρώναμε στη νομοθεσία τις διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες μέχρι να περάσουμε στην έγκριση των κανονισμών».

«Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιλέγει να εμείνει στην μη υιοθέτηση της νομοθεσίας, της πρότασης νόμου που έχουμε καταθέσει, κατά την άποψή μας δημιουργούν σκιές και εύλογα ερωτήματα», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ διερωτήθηκε «αφού συμφωνούν γιατί δεν έρχονται να συνεργαστούμε και παραπέμπουν μόνο σε κανονισμούς».

Μήπως αυτοί οι κανονισμοί τελικά θα έρθουν μετά από μερικά χρόνια ενώπιον της Βουλής και στο μεσοδιάστημα θα συνεχιστεί το απίστευτο πάρτι ορισμένων με την κρατική γη», διερωτήθηκε επίσης.

Τέλος, ανέφερε ότι «για λόγους πολιτικής τάξης, δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την αναπομπή του Προέδρου και ο καθένας θα αναλάβει την πολιτική του ευθύνη στην Ολομέλεια».

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, οι παρόντες βουλευτές του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου και της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ σημείωσαν το θέμα της αντισυνταγματικότητας του νόμου και τάχθηκαν υπέρ της αναπομπής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ