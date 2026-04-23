Ομόφωνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας τάχθηκε, την Πέμπτη, υπέρ μιας ρύθμισης ώστε να μην μηδενίζονται τα πλεονάσματα από οικιακά φωτοβολταϊκά, κατά τη συζήτηση για την αναπομπή του σχετικού νόμου, με τον Υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, να δηλώνει ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να πιστωθούν μονάδες σε καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τον μηδενισμό του Μαρτίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση στην Επιτροπή και ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει ώστε να πιστωθούν τα πλεονάσματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμβαλλομένων που είχαν υπογράψει συμβάσεις με πρόνοια για μηδενισμό σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όπως είπε, η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών, κυρίως όσους είχαν συνάψει συμβόλαια μέχρι το τέλος του 2021, ενώ διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα αποζημίωσης, αλλά διατήρησης των μονάδων για μελλοντική χρήση, όπως προνοούσε το σχέδιο.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Μιχάλης Γιακουμή, δήλωσε ότι η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα πως η πλεονάζουσα ενέργεια που έχει παραχθεί πρέπει να παραμείνει και να μην μηδενιστεί, ώστε το θέμα να ρυθμιστεί από την εκτελεστική εξουσία με διάταγμα.

Πρόσθεσε ότι, σε πρώτη φάση, αναμένεται ρύθμιση για τα σχέδια της περιόδου 2021-2023, όπου -όπως είπε- υπήρχε σχετική πρόνοια στα συμβόλαια, και πως το ΔΗΚΟ επιμένει σε ευρύτερη ρύθμιση για όλους τους καταναλωτές με φωτοβολταϊκά.

Ο κ. Γιακουμή είπε ακόμη ότι στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν να αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργειά τους, είτε για δική τους κατανάλωση είτε για μεταφορά της σε άλλον μετρητή, επικαλούμενος και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.



Διαβάστε επίσης: Μουσιούττας: Η τύχη όλων των αγνοούμενων αταλάντευτη προτεραιότητα του ΠτΔ





Πηγή: ΚΥΠΕ