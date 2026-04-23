Δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέκκλιση από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, τόνισε κατηγορηματικά ο Kυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λευμπιώτης, σχολιάζοντας το αίτημα των Κτηνοτρόφων για αναστολή των θανατώσεων ζώων.

Μιλώντας στο προεδρικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση ήταν σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της δύσκολης κτηνοτροφικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Παράληλλα, δήλωσε ότι είναι κατανοητή η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, παρόλα αυτά υπέδειξε πως η πιστή τήρηση των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, είναι ο μοναδικός και πιο γρήγορος τρόπος αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι έχουν γνωστοποιηθεί μέτρα στήριξης των επηρεαζομένων τα οποία ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.



Την ίδια ώρα, διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους, ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό τους και θα στηρίξει την επανα-δραστηριοποίησή τους.



Πηγή: ΡΙΚ