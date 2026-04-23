Στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς θα κατέβουν στις 11 το πρωί οι κτηνοτρόφοι. Σκοπός δεν είναι όπως τόνισε η εκπρόσωπός τους στο κρατικό κανάλι η ταλαιπωρία του κοινού, αλλά η ενημέρωση.

Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν τυπωθεί ενημερωτικά φυλλάδια και δεν θα κλείσουν λωρίδες του αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με την κ. Πέτρου εάν μέχρι τις 14:00 δεν έχουν απάντηση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις θανατώσεις, τότε θα κλιμακώσουν τα μέτρα. Σχετική απόφαση λήφθηκε όπως είπε η Εκπρόσωπος χθες βράδυ.

Κληθείσα ωστόσο να αναφέρει ποια μέτρα θα εφαρμόσουν δεν απάντησε, ενώ ξεκαθάρισε πως ανάμεσα σ΄αυτά, δεν είναι το κλείσιμο δρόμων.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο ευρύτερο κοινό.

Η Αστυνομία παρακαλεί όλους τους συμμετέχοντες και το ευρύτερο κοινό, όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών, επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.





