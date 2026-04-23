Την πραγματοποίηση μαζικής κινητοποίησης εξήγγειλε για σήμερα ομάδα κτηνοτρόφων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού. Η κινητοποίηση προγραμματίστηκε για τις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στις 10 το πρωί οι κτηνοτρόφοι Λεμεσού και Πάφου θα συναντηθούν στο Monte Caputo στη Λεμεσό, ενώ για όλες τις επαρχίες σημείο συνάντησης είναι το κέντρο Κοσμύρια στις 10:45.

Η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως στην κινητοποίηση, ανέφερε η κ. Πέτρου, αναμένεται να συμμετάσχουν κτηνοτρόφοι από όλες τις επαρχίες, με κύριο αίτημα την παύση των καθολικών θανατώσεων σε φάρμες όπου εντοπίζονται λίγα μόνο κρούσματα.

Σε ό,τι αφορά την σημερινή διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι διευκρίνισαν ότι θα κλείσουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ η τροχαία κίνηση θα συνεχίζεται κανονικά μέσω της άλλης λωρίδας. «Σκοπός μας δεν είναι να δυσκολέψουμε τον κόσμο», σημείωσε η κ. Πέτρου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος έχει δηλώσει στο ΚΥΠΕ πως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης των κτηνοτρόφων, αλλά και για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των προγραμματισμένων επίσημων δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.