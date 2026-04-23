Στην Κύπρο διεξάγεται για πρώτη φορά σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και περιφερειακούς ηγέτες να φτάνουν στο νησί. Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις στην περιοχή και οι επιπτώσεις τους, η ενεργοποίηση της ρήτρας 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, αλλά και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους ηγέτες των κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παρούσα θα είναι και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ προσκλήθηκαν να παραστούν και ηγέτες της περιοχής.

Από τους ηγέτες της ΕΕ, θα απουσιάζει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ. Το παρών του στη Σύνοδο θα δώσει και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφερόμενος τις προηγούμενες μέρες στο επικείμενο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά το οποίο θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή και οι επιπτώσεις τους, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του ενεργειακού κόστους.

Πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ενεργοποίηση της ρήτρας 42.7 της ΕΕ και το επιχειρησιακό πλάνο, ενώ στην ατζέντα βρίσκεται και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. «Έχουμε ολοκληρώσει την τεχνοκρατική προεργασία και θα δοθεί πολιτική κατεύθυνση από τους ηγέτες», είπε, με στόχο «τον Ιούνιο να παρουσιάσουμε ένα ώριμο διαπραγματευτικό πακέτο με συγκεκριμένους αριθμούς».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με ηγέτες χωρών της περιοχής, όχι μόνο για να συζητήσουν τις εξελίξεις, αλλά και «πώς αναβαθμίζουμε τη σχέση μας με την περιοχή σε στρατηγικό επίπεδο», κάτι που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα συγκυρία.





Το πρόγραμμα του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η πρώτη συνεδρία της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών ή Κυβερνήσεων της ΕΕ θα έχει τη μορφή δείπνου εργασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη μαρίνα Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να αρχίσει να υποδέχεται τους ηγέτες από τις 6:15 μμ.

Κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αντιμετώπισή τους από την ΕΕ, και η συμβολή της στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Θα τεθεί, επίσης, το θέμα της ετοιμότητας της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια, περιλαμβανομένων πτυχών που σχετίζονται με το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας και πώς η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει εισηγήσεις για μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης, θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα υποδεχτεί τους αρχηγούς κρατών ή Κυβερνήσεων της ΕΕ στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενιά» στη Λευκωσία στις 8 πμ.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι θα διαβουλευθούν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), με στόχο να δοθεί πολιτική κατεύθυνση στις συζητήσεις, προσανατολισμένη στην επίτευξη προόδου που να επιτρέψει μια πολιτική συμφωνία στο τέλος του έτους.

Το ΠΔΠ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς φακέλους που κληρονόμησε η Κυπριακή Προεδρία. Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν η ολοκλήρωση της τεχνικής εργασίας και η έγκαιρη μετάβαση των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο, έχοντας ως γνώμονα τη μέγιστη δυνατή συμβολή της Προεδρίας στην εντολή των ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο, για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Ο ενδιάμεσος αυτός στόχος έχει επιτευχθεί.

Στις 12:10 μμ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 12:50μμ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί περιφερειακούς ηγέτες. Συγκεκριμένα, προσκλήθηκαν να παρευρεθούν οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, της Συρίας και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, «η διευρυμένη αυτή συνάντηση των ηγετών δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική πολιτική βαρύτητα, καθώς δημιουργεί έναν άμεσο δίαυλο ανταλλαγής απόψεων για τις κοινές προκλήσεις, αλλά και για τις αναδυόμενες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων», ενώ υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνεται ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η συνεδρία και το γεύμα εργασίας των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων αναμένεται να αρχίσει στις 1:05μμ, ενώ στις 3:40μμ θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών εταίρων.





Μέτρα ασφάλειας

Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως κατά το διήμερο τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθώς και τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις για τη διεξαγωγή της Άτυπης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι διευθετήσεις αυτές θα επηρεάσουν την ομαλή διέλευση της τροχαίας κυκλοφορίας σε περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, τόσο στο αστικό οδικό δίκτυο των τριών επαρχιών, όσο και στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας – Λάρνακας και Λάρνακας – Αγίας Νάπας.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του διημέρου απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» σε όλη την Κύπρο.

Επίσης, για λόγους ασφαλείας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συντονισμό με την Αστυνομία, έχει προβεί στην έκδοση αγγελίας NAVTEX για τη μαρίνα της Αγίας Νάπας, από τις 16:00 μέχρι και τις 23:00 της 23ης Απριλίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ