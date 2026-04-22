Η βοήθεια από το FBI στην υπόθεση "Σάντυ" είναι επικουρική προς την αστυνομία, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, υπέδειξε ότι η αμερικανική ομάδα θα παράσχει εξειδικευμένη βοήθεια για την ανάλυση και την αξιολόγηση των καταθέσεων και του μαρτυρικού υλικού.

Ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη ματιά με την εμπειρία και αξιοπιστία του FBI.

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την συγκεκριμένη απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι "και αγγέλους να κατεβάσει ο Πρόεδρος, κάποιοι θα πουν πως δεν θέλουν τον παράδεισο".

Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Αστυνομία, τονίζοντας ότι "η ίδια διεξάγει την έρευνα και η ίδια θα την ολοκληρώσει". Πρόσθεσε πως η βοήθεια από το FBI και την Europol μόνο καλό μπορεί να κάνει, ώστε να διαλύσει την καχυποψία του κόσμου.