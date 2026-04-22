Επανέρχεται με νέα ανάρτηση ο Μακάριος Δρουσιώτης σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης να καλέσει στην Κύπρο κλιμάκιο του FBI για την υπόθεση «Σάντυ».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «από την πρώτη μέρα το Προεδρικό συντονίζει μια επιχείρηση συγκάλυψης: όλα είναι πλαστά και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και στο τέλος να βγουν και από πάνω ότι υπονομεύονται οι θεσμοί».

Σημειώνει πως «η Αστυνομία είναι το εργαλείο της κυβέρνησης για να κάνει αυτή τη δουλειά, με στοχευμένες κινήσεις και διαρροές. Παρακολουθώντας τις κινήσεις τους, οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή».

Παράλληλα, κάνει λόγο για μια εξόφθαλμα στημένη έρευνα.

«Δεν έχουμε εμείς ανεξάρτητους ανθρώπους να αναλύσουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων και θα κάνουμε εισαγωγή από τις ΗΠΑ;», διερωτάται.

Σημειώνει πως η απόφαση είναι να κλείσουν αυτή την υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες και θέλουν το FBI «να μας πει ότι τα έκαναν όλα καλά».

Τονίζει πως μόνο ανεξάρτητοι ανακριτές από την Κύπρο μπορούν να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση και διερωτάται γιατί το φοβούνται και σκαρφίζονται τεχνάσματα.