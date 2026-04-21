Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η εμπλοκή του FBI στην υπόθεση της «Σάντης» είναι μια εξέλιξη που ως Volt χαιρετίζουμε.

Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να επιβεβαιώνει πως η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή όπως παρουσιάστηκε στην αρχή. Και κυρίως, ότι η εμπιστοσύνη προς τους υφιστάμενους μηχανισμούς έχει ήδη κλονιστεί.

Για αυτό τον λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία το να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για το πώς και με ποιους όρους συμμετέχει η ξένη αυτή ανακριτική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα:

• Ποιοι είναι οι όροι εντολής του FBI και ποια είναι τα όρια του ρόλου του;

• Ποιος έχει τον έλεγχο της έρευνας και σε ποιον λογοδοτεί το κλιμάκιο;

• Πώς διασφαλίζεται στην πράξη η ανεξαρτησία των εγχώριων ανακριτικών αρχών εαν θα συνεχίσουν την δική τους έρευνα;

Δεν πρόκειται για τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι βασικά ερωτήματα που αγγίζουν την αξιοπιστία της ίδιας της διαδικασίας και οικοδομούν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

