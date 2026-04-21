Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος των εγκλωβισμένων πολιτών, που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας έχει ετοιμαστεί και εκτίθεται για επιθεώρηση και τυχόν ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Διευκρινίζεται ότι, η περίοδος ένστασης είναι μεταξύ 21 Απριλίου - 30 Απριλίου 2026, μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 1 μ.μ..

Ενστάσεις μπορούν να γίνονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και στην Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας ενώ για την Λεμεσό στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

Στην Λάρνακα μπορούν να γίνονται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου στη Λάρνακα, στην Αμμόχωστο στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου στο Παραλίμνι ενώ στην Πάφο στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου.





Πηγή: ΚΥΠΕ