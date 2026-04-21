Η νέα δημοσκόπηση του Σίγμα για τις βουλευτικές εκλογές ανοίγει, σύμφωνα με τους αναλυτές που τη σχολίασαν, ένα πιθανό «σταυροδρόμι» για το κομματικό σύστημα της Κύπρου, με έντονη ρευστότητα, ενίσχυση μικρότερων σχηματισμών και αμφισβήτηση της κυριαρχίας των παραδοσιακών κομμάτων.

Ο εκλογολόγος Νάσιος Ορεινός εκτίμησε ότι αν επιβεβαιωθούν οι τάσεις που καταγράφονται, οι εκλογές του Μαΐου ενδέχεται να αποτελέσουν ιστορικό σημείο αναφοράς για τα εκλογικά δεδομένα της χώρας. Όπως ανέφερε, η είσοδος νέων παικτών αλλάζει συνολικά το πολιτικό παιχνίδι και δημιουργεί περισσότερους «ρυθμιστές» εντός της Βουλής, ακόμη και τρεις ή τέσσερις δυνάμεις που θα μπορούν να επηρεάζουν τις ισορροπίες.

Κατά τον ίδιο, η επόμενη Βουλή θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς όρους από τη σημερινή, ενώ σημείωσε πως αν καταγραφούν υψηλά ποσοστά για το Άλμα, την Άμεση Δημοκρατία και το ΕΛΑΜ, τότε ένα μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος θα έχει μετακινηθεί από τα υφιστάμενα κόμματα προς νέες επιλογές. Υπολόγισε μάλιστα ότι η συνολική μετακίνηση μπορεί να φθάσει ακόμη και το 30%.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας Ανδρέας Χατζηκυριάκου ανέφερε πως αν συνυπολογιστούν και μικρότερα κόμματα, όπως το ΔΗΠΑ, η ΕΔΕΚ και άλλοι σχηματισμοί, τότε το ποσοστό των δυνάμεων εκτός του παραδοσιακού δικομματισμού μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 40%.

Σχολιάζοντας τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας, ο κ. Χατζηκυριάκου στάθηκε στο γεγονός ότι το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών είναι η απογοήτευση με 58%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο. Αντίθετα, η οργή φαίνεται να μειώνεται. Όπως είπε, αυτό δείχνει ότι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις που απασχόλησαν έντονα τον δημόσιο διάλογο δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί καθαρά στην κοινωνία ή δεν επηρέασαν ουσιαστικά το εκλογικό σώμα.

Ο κ. Ορεινός πρόσθεσε ότι το εκλογικό σώμα φαίνεται ακόμη να προσπαθεί να κατανοήσει τις τελευταίες εξελίξεις και δεν απέκλεισε η επίδρασή τους να φανεί αργότερα, ακόμη και την ημέρα των εκλογών. Εξήγησε πως σε περίπτωση ενίσχυσης της καχυποψίας ή της αίσθησης συγκάλυψης, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί τιμωρητική ψήφος υπέρ νέων ή αντισυστημικών σχηματισμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία των δύο μεγάλων κομμάτων, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Ο κ. Χατζηκυριάκου υποστήριξε ότι, παρότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τα δύο μεγάλα κόμματα δεν φαίνεται να καρπώνονται αυτή τη μετακίνηση, γεγονός που καταδεικνύει βαθύτερη κρίση εκπροσώπησης. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, μια τελική συσπείρωση τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περιόδου.

Σε ό,τι αφορά την τελική εικόνα της κάλπης, ο εκλογολόγος μίλησε για μάχη πρωτιάς, αλλά και σκληρό ανταγωνισμό για τις θέσεις 3 έως 6. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις θα καθορίσουν τόσο την πρώτη θέση όσο και την τελική σειρά των κομμάτων που ακολουθούν.

Ο κ. Χατζηκυριάκου εκτίμησε ότι το βράδυ της 24ης Μαΐου θα διαμορφωθεί ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο σήμερα δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί. Επισήμανε ακόμη ότι το νέο κοινοβούλιο θα είναι διαφορετικό όχι μόνο ως προς τα κόμματα που θα συμμετέχουν, αλλά και ως προς τα πρόσωπα, αφού σημαντικός αριθμός νυν βουλευτών δεν επαναδιεκδικεί έδρα.

