Η νέα δημοσκόπηση της Prime Consulting για την εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές», με δείγμα 1.094 ατόμων και περίοδο συλλογής στοιχείων 14 έως 17 Απριλίου 2026, αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό έντονης απογοήτευσης, χαμηλής ικανοποίησης προς την κυβέρνηση και αμφίρροπη μάχη κορυφής μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

Κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών απέναντι στην πολιτική παραμένει η απογοήτευση, την οποία δηλώνει το 58% των ερωτηθέντων, αυξημένη από το 50% του Μαρτίου. Ακολουθούν η αβεβαιότητα με 13%, η οργή με 9%, η αισιοδοξία με 6%, ενώ μόλις 4% δηλώνει ελπίδα και 3% σιγουριά. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνης.

Στο ερώτημα για το αν οι πολίτες ζουν σήμερα καλύτερα σε σχέση με το 2021, το 45% απαντά χειρότερα, το 30% ότι ζει το ίδιο καλά και μόλις το 24% θεωρεί ότι ζει καλύτερα. Πρόκειται για σαφή ένδειξη κοινωνικής δυσαρέσκειας ως προς την πορεία της καθημερινότητας και της οικονομίας.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η αξιολόγηση του έργου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μόνο το 32% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 68% απαντά «όχι και τόσο» ή «καθόλου». Μηδενικό καταγράφεται το ποσοστό όσων δεν απαντούν, στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρη και διαμορφωμένη άποψη στην κοινωνία.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και για τα οικονομικά μέτρα λόγω πολέμου. Το 49% δηλώνει ότι δεν ικανοποιείται, έναντι 38% που δηλώνει ικανοποιημένο, ενώ 13% δεν εκφράζει γνώμη. Μεταξύ όσων απορρίπτουν τα μέτρα, το 24% ζητά μείωση τιμών και φόρων, το 22% περισσότερα μέτρα και το 15% πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού, οι πολίτες επιρρίπτουν τις μεγαλύτερες ευθύνες στην υπουργό Γεωργίας με 40%, ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι με 37% και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με 33%. Μόλις 6% θεωρεί υπεύθυνο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο κομματικό πεδίο, το 50% δηλώνει ότι υπάρχει κόμμα που το εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 47% απαντά αρνητικά. Η εικόνα αυτή δείχνει μερική επανασυσπείρωση του κομματικού συστήματος σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Παράλληλα, το 43% θεωρεί τις εκλογές ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 55% διαφωνεί.

Η πρόθεση συμμετοχής στις βουλευτικές του 2026 εμφανίζεται ενισχυμένη. Το 69% δηλώνει ότι θα ψηφίσει απολύτως ή μάλλον βέβαια, έναντι 28% που εμφανίζεται αρνητικό. Η αυξημένη κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις κομματικές ισορροπίες.

Στην παράσταση νίκης, ο ΔΗΣΥ προηγείται καθαρά με 52%, αφήνοντας πολύ πίσω το ΑΚΕΛ που συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν ΕΛΑΜ με 3%, Άμεση Δημοκρατία, ΑΛΜΑ και ΔΗΚΟ από 2%. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος, ο ΔΗΣΥ θεωρείται από την κοινωνία ο βασικός διεκδικητής της πρωτιάς.

Ωστόσο, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων καταγράφεται απόλυτο ντέρμπι. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ισοψηφούν στο 18,5%, με το ΕΛΑΜ να ακολουθεί στο 11%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΑΛΜΑ με 9,5%, ενώ ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία καταγράφουν από 7,5%. Το Volt λαμβάνει 3%, η ΕΔΕΚ 2%, ενώ ΔΗΠΑ και Οικολόγοι/Συνεργασία Πολιτών από 1%. Την ίδια στιγμή, το 14,5% δηλώνει αναποφάσιστο και 4% δεν απαντά.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ο ΔΗΣΥ ενισχύεται από 18% σε 18,5%, το ΑΚΕΛ από 18% επίσης σε 18,5%, το ΕΛΑΜ υποχωρεί από 12% σε 11%, το ΑΛΜΑ από 10% σε 9,5%, ενώ σημαντική άνοδο παρουσιάζει η Άμεση Δημοκρατία από 5% σε 7,5%. Το ΔΗΚΟ ανεβαίνει επίσης από 7% σε 7,5%.

