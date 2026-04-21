Οι όποιες αποφάσεις ενδεχομένως ληφθούν για τα επόμενα βήματα στην υπόθεση "Σάντη" θα ανακοινωθούν, δήλωσε ο ΚΕ Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης λίγη ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ερωτηθείς αν θα έχουμε τον διορισμό ποινικού ανακριτή και αν αυτή είναι η πρόθεση, είπε ότι όπως έχει ήδη λεχθεί δημόσια και από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο οποίος έχει τύχει ενημέρωσης χθες από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, θα ενημερώσει σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο, "θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και αν υπάρχουν οι όποιες αποφάσεις, αυτές θα ανακοινωθούν".



Πηγή: ΚΥΠΕ