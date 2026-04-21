Η Κυβέρνηση είναι σε συνεχή επαφή με την Κομισιόν και γίνονται προσπάθειες και κρούσεις προς τους Τ/κ σε σχέση με την από κοινού αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την Τρίτη, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.

Ο κ. Λετυμπιώτης ρωτήθηκε και για το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και τις αντιδράσεις κτηνοτρόφων ότι στα κατεχόμενα δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν ασκούνται πιέσεις προς την ΕΕ για να αποκοπούν κονδύλια που δίνονται στα κατεχόμενα λόγω λανθασμένης διαχείρισης.

Ο ΚΕ ξεκαθάρισε ότι η τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας και των πρωτοκόλλων δεν μπορεί να είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ότι οι Τ/κ λαμβάνουν χρηματοδότηση και στήριξη, αλλά μαζί με τα οφέλη υπάρχουν και υποχρεώσεις.

Υπενθύμισε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει τεθεί αυτή η πτυχή και τέθηκε η από κοινού αντιμετώπιση από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου κρούσματος. "Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση για το καλώς νοούμενο συμφέρον του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, για την διαφύλαξη, αλλά κυρίως για την εναρμόνιση μαζί με πρωτόκολλα τα οποία έχουν καταρτιστεί όχι για πολιτικούς αλλά για επιστημονικούς και κτηνιατρικούς λόγους", ανέφερε.

Ο ΚΕ είπε ότι είμαστε σε διαρκή επαφή με την Κομισιόν και ότι γίνονται προσπάθειες και κρούσεις και προς τους Τ/κ οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται πάντοτε.

"Σημασία [έχει] να κατανοήσουμε όλοι μας και οι Τ/κ συμπατριώτες μας πατριώτες μας, ότι η εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων είναι ο ταχύτερος δρόμος, η ταχύτερη οδός εξόδου από μία τεράστια κρίση", ανέφερε.





Ελπίδα για συλλογική υπευθυνότητα σε σχέση με κινητοποιήσεις την Πέμπτη





Ερωτηθείς για τα μέτρα ομάδας κτηνοτρόφων που απειλούν να μπλοκάρουν και την μετάβαση ξένων ηγετών στους χώρους διεξαγωγής του άτυπου Συμβουλίου στην Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της εκδήλωσης της όποιας διαφωνίας ή διαφορετικής προσέγγισης είναι αναφαίρετο.

Σημείωσε όμως ότι στις 23 και στις 24 Απριλίου θα είναι ενδεχομένως μία από τις κορυφαίες στιγμές της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς όλοι οι ηγέτες των κρατών μελών των της ΕΕ και της περιοχής θα βρίσκονται στο νησί, σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία.

Υπενθύμισε ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με την περιοχή και ιδιαίτερα στην παρούσα περιφερειακή κρίση αυτή η προτεραιότητα τίθεται σε εφαρμογή στην πράξη.

«Θέλω να ελπίζω, και αυτή είναι η δική μας προσέγγιση, ότι θα επιδείξουμε όλοι την συλλογική υπευθυνότητα, αυτές τις στιγμές για να μπορέσει να αντανακλά και το άτυπο Συμβούλιο την επιτυχία της Προεδρίας», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν οι αρχές καταρτίζουν πλάνο διαχείρισης, απάντησε ότι γίνονται αξιολογήσεις από τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί ομαλά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τις δύο μέρες, όπως ακριβώς αρμόζει σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση στην κορύφωση της Προεδρίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ