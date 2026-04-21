Συνάντηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, και της εκπροσώπου των κτηνοτρόφων, Στέλλας Πέτρου, είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τρίτης. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η κ. Πέτρου, το Υπουργείο Γεωργίας «ασκεί πιέσεις» προς τους κτηνοτρόφους για ακύρωση της προγραμματισμένης κινητοποίησης της Πέμπτης, που περιλαμβάνει το κλείσιμο του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς.

«Όλα θα εξαρτηθούν από αυτή τη συνάντηση», σημείωσε.

«Προχωράμε κανονικά προς το παρόν για τη διαμαρτυρία της Πέμπτης με το κλείσιμο του κυκλικού κόμβου της Ριζοελιάς στις 11:00. Απόψε θα σταλεί σχετική επιστολή και θα ενημερωθούν όλοι», ανέφερε η ίδια.

Η κ. Πέτρου επιβεβαίωσε ότι οι αγροτικές οργανώσεις Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) και Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου δεν στηρίζουν επίσημα την κινητοποίηση της Πέμπτης.

«Τους καλέσαμε όλους. Κάποιοι έχουν ήδη απαντήσει, κάποιοι το σκέφτονται ακόμη, ενώ άλλοι φοβούνται να συμμετάσχουν. Ξέρω ότι θα κλείσουν πολλά κρεοπωλεία και θα μας ακολουθήσουν, ενώ θα υπάρξει και στήριξη από κόμματα», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν οι κτηνοτρόφοι θα κατεβάσουν τρακτέρ στους δρόμους, η κ. Πέτρου απάντησε ότι «ξέρω σίγουρα ότι θα κατεβάσουμε φορτηγά».



Πηγή: ΚΥΠΕ