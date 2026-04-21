Έχει ήδη ξεκινήσει η πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ με επαφές σε διάφορα επίπεδα για πραγματοποίηση νέας συνάντησης στο Κυπριακό και η ε/κ πλευρά ευελπιστεί αυτή να γίνει και νωρίτερα από τον Ιούλιο, δήλωσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Παράλληλα εξέφρασε ικανοποίηση για την άμεση ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στη νεκρή ζώνη και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Ο Εκπρόσωπος προέβη σε δηλώσεις στο Προεδρικό μετά τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά, με τον οποίο συζήτησε τις προκλήσεις των κατοχικών δυνάμεων.

Ο κ. Λακρουά μετέβη στη συνέχεια στα κατεχόμενα για συνάντηση με τον τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον κ. Λακρουά για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στην περιοχή της νεκρής ζώνης, σε μια προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος για αμφισβήτηση αλλά και ανατροπή του στάτους κβο. Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναγνώρισε την άμεση ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης σύμφωνα με τους όρους εντολής και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.

Επίσης υπογράμμισε τόσο την σημασία της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης στην χώρα μας, της αποστολής της, αλλά και της διαφύλαξης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης.

Είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η προσήλωση και η προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Γκουτέρες για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που έχουν διακοπεί.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ο αξιωματούχος των ΗΕ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυπριακή Δημοκρατία για τον περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας, για την ανθρωπιστική συνδρομή και τον ανθρωπιστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει σε μία σειρά από κρίσεις και ιδιαίτερα για την ανθρωπιστική στήριξη και συνδρομή που παρέχει προς τον Λίβανο.

Σε ερώτηση αν τα ΗΕ έχουν την πρόθεση ή την διάθεση να πάρουν πιο δραστικά μέτρα σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις στην περιοχή της Πύλας και του Περγάμους, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ο αξιωματούχος μετέφερε ότι οδηγούμαστε προς αποκλιμάκωση της κατάστασης και αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης.

«Έχουμε δει από την πρώτη στιγμή την ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης επί του εδάφους με αύξηση του προσωπικού στην περιοχή όπου έχουν σημειωθεί παραβιάσεις. Είναι κάτι το οποίο έχει σημειώσει με ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Λακρουά, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσει και με τον κ. 'Ερχιουρμαν στη συνάντηση που θα έχουν στην συνέχεια. Και οφείλουμε να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι η ανταπόκριση της ειρηνευτικής δύναμης ήταν σύμφωνα με τους όρους εντολής της», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Σε σχέση με την τοποθέτηση του τ/κ ηγέτη για νέα πρωτοβουλία των ΗΕ τον Ιούλιο, ο ΚΕ υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δημοσιοποιήσει αυτή την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ΓΓ μετά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες και πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος δήλωσε ότι αυτή η προσέγγιση του ΓΓ έχει ήδη ξεκινήσει.

Επανέλαβε ότι η πλευρά μας είναι έτοιμη «ακόμη και αύριο» αν χρειαστεί να συμμετέχει σε μία διευρυμένη διάσκεψη, να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έχουν διακοπεί, πάντοτε σύμφωνα μαζί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σε ερώτηση αν ο ίδιος ο κ. Λακρουά εξέφρασε οποιαδήποτε ανησυχία γα τις κινήσεις στην Πύλα, τις παραβιάσεις για αλλοίωση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι σε καμία περίπτωση δεν παραγνωρίζει κανείς τη σοβαρότητα και τη σημασία τέτοιων παραβιάσεων που δεν συμβάλλουν εποικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια που έχει αναλάβει προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων.

«Αυτό που έχει μεταφέρει ο κ. Λακρουά αλλά και ο κ. Ντιάν είναι ότι αξιολογούν, παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση και ανάλογα μαζί με τις εξελίξεις λαμβάνουν και τα απαραίτητα μέτρα», ανέφερε.





Συνάντηση ΝτιΚάρλο με τ/κ ηγέτη και σημαία ψευδοκράτους

Σε άλλη ερώτηση αν μας ικανοποιούν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τα ΗΕ για συνάντησης της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο με τον τ/κ ηγέτη στην Τουρκία και για σημαία του ψευδοκράτους στο τραπεζάκι της συνάντησης, ο ΚΕ μίλησε για «ατυχή στιγμή» και τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή έγιναν διαβήματα μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας μας στα ΗΕ αλλά και στη Λευκωσία.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, «με έναν τρόπο σαφή επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση των Ηνωμένων Εθνών, τη σταθερή θέση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».

«Εχουμε από την πρώτη στιγμή προβεί σε έντονες παραστάσεις τόσο στην Κύπρο, αλλά και στη Νέα Υόρκη, στην έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και για αυτόν τον λόγο έχουμε δει και χθες στην ανάλογη ανταπόκριση, τοποθέτηση από πλευράς του κ. Ντουζαρίκ. Η ατυχής αυτή στιγμή, η οποία παραβίαζε ακόμα και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει τύχει διαχωρισμού από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, μέσω του εκπροσώπου του», τόνισε.

Σε άλλη ερώτηση για νέα συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον τ/κ ηγέτη ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι αύριο θα συναντηθούν οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών και μετά τη συνάντηση αν υπάρχει κάτι θα ανακοινωθεί.





Διαβάστε επίσης: ΠτΔ σε Λακρουά: Κατάλληλες συνθήκες επί τους εδάφους για έναρξη συνομιλιών





Πηγή: ΚΥΠΕ