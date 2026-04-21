Την ανάγκη να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες επί του εδάφους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νεκρή ζώνη, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, υπογράμμισε το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Έθνη για το ενδιαφέρον και την επικέντρωσή τους στο Κυπριακό, σημειώνοντας προς τον κ. Λακρουά ότι το ζήτημα των συνθηκών επί του εδάφους είναι κάτι που απασχολεί τη Λευκωσία και το οποίο επιθυμεί να συζητήσει με την πλευρά του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Λακρουά ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχεται στα Ηνωμένα Έθνη στις προσπάθειες για το Κυπριακό και ανέφερε ότι ο ΟΗΕ παραμένει προσηλωμένος στο να βοηθήσει όπως μπορεί, επισημαίνοντας επίσης ότι οι συνθήκες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμες.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, τη διαβεβαίωση για τη δέσμευση του ΓΓ των ΗΕ για τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού έδωσε σήμερα ο κ. Λακρουά, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, o οποίος επεσήμανε τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ιδιαίτερα σε μια αυξημένη περίοδο παραβιάσεων από πλευράς των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον κ. Λακρουά, ότι "γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για το Κυπριακό. Η ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο είναι πολύ σημαντική για μας, ιδιαίτερα αυτό τον καιρό όπου βλέπουμε αυξημένες παραβιάσεις από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις, ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε".

"Είμαστε ευγνώμονες για την πολιτική δέσμευση του ΓΓ των ΗΕ. Στηρίζουμε τη νέα του πρωτοβουλία και ιδιαίτερα τώρα με όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, είναι πολύ σημαντικός για μας αυτός ο ρόλος στις προσπάθειες μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και για επίλυση του Κυπριακού" τόνισε ο Πρόεδρος.

Ο κ. Λακρουά διαβεβαίωσε ότι "ο ΓΓ είναι πολύ προσηλωμένος (στο Κυπριακό), δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και το ίδιο είναι και το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των ΗΕ. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι πολύ προσηλωμένη για να διασφαλίσει πως η κατάσταση παραμένει όσο το δυνατόν πιο ήρεμη, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο ή θα υποσκάψει τη σημαντική διαπραγματευτική διαδικασία".

Τέλος, ο κ. Λακρουά είπε ότι τα ΗΕ προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντά πως "χρειαζόμαστε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων".

Στη συνάντηση παρών από πλευράς Ηνωμένων Εθνών ήταν και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιάν, ενώ από κυπριακής πλευράς συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο Ε/κ Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβειρα Μαρία Μιχαήλ.





Πηγή: ΚΥΠΕ