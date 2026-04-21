Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων, που έχουν εγγραφεί στον συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο της 2ας Απριλίου 2026, έχουν ετοιμαστεί και διαβιβαστεί στους Κοινοτάρχες των Ενοριών και Κοινοτήτων, για παραλαβή από τους εκλογείς ή τους οικείους τους.

Τα εκλογικά βιβλιάρια θα παραλαμβάνονται από τους Κοινοτάρχες μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Μαΐου 2026, και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα Γραφεία των οικείων Επάρχων, από όπου θα μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς ακόμα και την ημέρα των Εκλογών.

Πρόσθετα, διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης εκλογικών βιβλιαρίων λόγω φθοράς ή απώλειας από τα γραφεία των Επάρχων μέχρι και το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, ώρα 2 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν παρουσιάζοντας είτε το εκλογικό τους βιβλιάριο, είτε το δελτίο πολιτικής ταυτότητάς τους.



Πηγή: ΚΥΠΕ