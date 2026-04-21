Χωριστές συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) θα έχει σήμερα, μετά το μεσημέρι, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Η συνάντηση με το ΔΣ του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 στα κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ, στη Λευκωσία, και θα ακολουθήσει στις 16.00 συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αρχής.

Όπως ανέφερε χθες στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός, η συνεδρίαση με το ΔΣ της ΑΗΚ ήταν προκαθορισμένη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η επάρκεια του συστήματος, τα θέματα του δικτύου, οι γεννήτριες της Δεκέλειας, τα φωτοβολταϊκά.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, πρόκειται για «θέματα που συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο ηγεσιών. Θα δούμε όλο το ΔΣ αύριο για καλύτερο συντονισμό και περισσότερη ενημέρωση». Εξάλλου, ανέφερε, τα πλείστα από αυτά τα θέματα «είναι φλέγοντα», ενώ πρόσθεσε ότι είναι θέματα για τα οποία «θέλουμε να μπει πίεση για να δούμε μέχρι πού έχουν φτάσει και τι θα κάνουν για να προχωρήσουν».

Σε ερώτηση αν θα μεσολαβήσει προκειμένου να ανασταλεί η εξαγγελθείσα στάση εργασίας από τις συντεχνίες της ΑΗΚ για την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Απριλίου, ο Υπουργός απάντησε ότι τα συντεχνιακά θέματα της ΑΗΚ πρέπει να τα διαχειρίζεται το ΔΣ της ΑΗΚ, όχι το Υπουργείο.

Ανέφερε ότι λόγω της παρουσίας του στην ΑΗΚ, οι συντεχνίες ζήτησαν να τον συναντήσουν και πρόσθεσε ότι «δεν τους άκουσα μέχρι σήμερα, θα ήταν καλό να τους ακούσω».



Πηγή: ΚΥΠΕ