Ο ιδρυτής του κινήματος Σήκου Πάνω και υποψήφιος για τις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές, Χριστόφορος Τορναρίτης, προχώρησε σε μια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να κατέλθει στην πολιτική σκηνή, παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές θέσεις του κινήματός του για την παιδεία, την οικονομία, το Κυπριακό και τη λειτουργία του κράτους.

Όπως ανέφερε, η απόφασή του δεν ήταν εύκολη. Εξήγησε ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια βρισκόταν σε μια προσωπική πορεία αυτογνωσίας και αλλαγής, προσπαθώντας να αποβάλει παλιούς ρόλους, εικόνες και λανθασμένες ταυτότητες που, όπως είπε, είχαν δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του. Σημείωσε πως, παρακολουθώντας τους τελευταίους μήνες τις πολιτικές εξελίξεις και βλέποντας την τοξικότητα, τον λαϊκισμό και τη σύγχυση που –κατά την άποψή του– επικρατούν στην κοινωνία, αισθάνθηκε ότι είχε υποχρέωση να παρέμβει. Πρόσθεσε ότι καταλυτικό ρόλο έπαιξαν και οι 28 υποψήφιοι που ήδη συμμετέχουν στο Σήκου Πάνω, καθώς δεν ήθελε να τους αφήσει μόνους σε αυτή την προσπάθεια.

Ο κ. Τορναρίτης είπε ότι θα προτιμούσε να βρίσκεται σε ένα στούντιο μιλώντας για ποδόσφαιρο, ωστόσο θεώρησε πως η συγκυρία απαιτεί πολιτική εμπλοκή. Δήλωσε μάλιστα ότι αισθάνεται προσωπική υποχρέωση να υπηρετήσει αυτό που αποκάλεσε «ολική αφύπνιση του κυπριακού λαού», έναν στόχο που, όπως σημείωσε, υπηρετεί εδώ και χρόνια.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι το κίνημα δεν διαθέτει θέσεις, παρουσίασε έγγραφο περίπου σαράντα σελίδων, το οποίο, όπως είπε, ετοίμαζε επί έξι μήνες και περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Ξεκαθάρισε ότι δεν το θεωρεί μανιφέστο, αλλά λεπτομερή καταγραφή του τι θέλει να πράξει σε περίπτωση εκλογής.

Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε στην παιδεία. Τόνισε ότι αποτελεί το θεμέλιο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και δεσμεύθηκε για ριζική αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Υποστήριξε ότι η πολιτεία οφείλει από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης να καλλιεργεί τη συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ σημείωσε πως πρέπει να εγκαταλειφθεί η μονοδιάστατη λογική της αποστήθισης και της βαθμοθηρίας. Παρουσίασε επίσης την πρότασή του για εθνικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με την ονομασία «Εκπαιδευτικός ως Φάρος», θεωρώντας ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αποτελούν το κλειδί για την αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών προβλημάτων.

Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία εθνικού σχεδίου ψυχικής υγείας, με κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε δήμο, παρουσία ψυχολόγων και άλλων ειδικών, καθώς και πανεθνικές εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης. Υποστήριξε ότι οι θέσεις αυτές είναι ήδη αναρτημένες δημόσια και κάλεσε όσους τον κατηγορούν ότι στερείται προγράμματος να τις μελετήσουν.

Σε σχέση με τις αναφορές ότι η είσοδός του στην πολιτική σχετίζεται με την παρουσία του Φειδίας Παναγιώτου, ο κ. Τορναρίτης απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σύνδεση. Ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε ζητήσει επανειλημμένα από τους συνεργάτες και τους υποψηφίους του να μην ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόσωπο και να μην αναφέρονται ούτε στο όνομά του, διότι επιθυμεί το θέμα να λήξει. Επέμεινε ότι η απόφασή του να κατέλθει στις εκλογές δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Παναγιώτου.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τον οποίο χαρακτήρισε σοβαρότερο πολιτικό πρόβλημα για τον τόπο από άλλα πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στη δημόσια συζήτηση. Υποστήριξε ότι ενδεχόμενη περαιτέρω πολιτική του ενίσχυση θα αποτελούσε, κατά την άποψή του, μεγάλο λάθος για τη χώρα. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο διορισμός του ως Γενικού Ελεγκτή είχε πολιτικό υπόβαθρο, κάνοντας αναφορά στον Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ προχώρησε και σε πρόσθετους ισχυρισμούς για πρόσωπα που βρίσκονταν στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Παράλληλα, είπε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις εκατοντάδων σελίδων που, όπως υποστήριξε, ο κόσμος πρέπει να διαβάσει ώστε να σχηματίσει δική του άποψη.

Ο κ. Τορναρίτης επέμεινε ότι δεν ζητά από τους πολίτες να τον πιστέψουν προσωπικά, αλλά να αξιολογήσουν όλα τα πρόσωπα και όλα τα δεδομένα με βάση τη λογική τους. Σε ιδιαίτερα αυτοκριτικό τόνο, περιέγραψε τον εαυτό του ως άνθρωπο με πολλές αδυναμίες και προβλήματα, λέγοντας πως αφήνει τελικά την κρίση στον λαό.

Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με την προσωπική του διαδρομή, λέγοντας ότι πριν από δεκαεπτά χρόνια είχε διαγνωστεί με ψυχικές διαταραχές και αντιμετώπιζε πολλούς εθισμούς, όπως στον τζόγο, στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. Εξήγησε ότι έδωσε πολυετή αγώνα για να ξεπεράσει αυτές τις καταστάσεις, προσθέτοντας πως έχει νικήσει αρκετές από αυτές και σε άλλες έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Όπως είπε, πιστεύει ότι σκοπός κάθε ανθρώπου είναι να γίνεται καλύτερος από χθες και πως η τελειότητα δεν υπάρχει, μόνο συνεχής πρόοδος.

Σε ερώτηση για τη συνεργασία του Σήκου Πάνω με τον Νίκος Χριστοδουλίδης, απάντησε ότι εφόσον ο Πρόεδρος στηρίζει σωστές θέσεις στο Κυπριακό, τότε το κίνημα είναι έτοιμο να στηρίξει αυτές τις πολιτικές. Ανέφερε ότι αισθάνεται ασφάλεια ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται ο Πρόεδρος ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο εξέφρασε σοβαρές διαφωνίες για ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι διαθέτει ανοικτή επικοινωνία με όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους.

Σε σχέση με τη διεθνή πολιτική, δήλωσε υπέρ της συνεργασίας της Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ αλλά και με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος πρέπει να διατηρεί σχέσεις με όλους. Ανέφερε ότι η χώρα διαθέτει τεράστια γεωπολιτική αξία, καθώς βρίσκεται σε σταυροδρόμι τριών ηπείρων, γεγονός που μπορεί να αποφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη. Παράλληλα όμως τόνισε ότι λόγω της τουρκικής κατοχής και των ευρύτερων ισορροπιών δεν έχει την πολυτέλεια να λειτουργεί χωρίς στρατηγική. Υποστήριξε πως η σημερινή στάση προσέγγισης προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι ορθή, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου καθορίζει και τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

Για το Κυπριακό, απέφυγε να απαντήσει μονολεκτικά στο ερώτημα περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είπε ότι δεν θεωρεί ουσιαστικό το όνομα του μοντέλου λύσης, αλλά το περιεχόμενό του. Υποστήριξε ότι το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε λύση είναι η οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Τουρκοκύπριους, με τους οποίους, όπως ανέφερε, οι Ελληνοκύπριοι θα κληθούν να ζήσουν μαζί. Δήλωσε πως δικό του όραμα είναι ένα κράτος χωρίς εγγυήσεις, όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι της Κύπρου, Μαρωνίτες της Κύπρου και όλες οι κοινότητες θα συνυπάρχουν ισότιμα.

Στο θέμα της εκ περιτροπής προεδρίας, δήλωσε πως δεν προσεγγίζει το ζήτημα με στερεότυπα. Ανέφερε ότι εάν στο μέλλον υπάρξει Τουρκοκύπριος πολιτικός που να αξίζει πραγματικά να ηγηθεί του κράτους, τότε δεν θα είχε πρόβλημα να τον στηρίξει. Πρόσθεσε ότι η κυπριακή κοινωνία δεν είναι ακόμη νοητικά έτοιμη να δεχθεί μια τέτοια εξέλιξη, αλλά η ίδια η συζήτηση πρέπει να ανοίξει.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας, είπε ότι πρόκειται για σύνθετο θέμα και πως η Κύπρος έχει πολλές άλλες δυνατότητες να καταστεί ισχυρό κράτος χωρίς να περιορίζεται σε συνθήματα. Υποστήριξε ότι πρέπει να προσελκυστούν μεγάλες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζομένους, κάτι που θα δημιουργήσει πλούτο και φορολογικά έσοδα. Τόνισε όμως ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση. «Εφύαν οι Σύροι που την Κύπρο, θα κλείσουν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με έντονο ύφος αναφέρθηκε και στη νοοτροπία του ρουσφετιού, λέγοντας ότι για δεκαετίες η κοινωνία μεγάλωσε γενιές νέων με μοναδικό στόχο μια θέση στο δημόσιο. Αντί αυτού, υποστήριξε ότι πρέπει να ενισχυθούν τεχνικά επαγγέλματα και παραγωγικοί κλάδοι, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πορείας η χώρα θα αντιμετωπίσει σοβαρά αδιέξοδα.

Για την προστασία της πρώτης κατοικίας τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ, σημειώνοντας ότι η σχετική νομοθεσία μετά την οικονομική κρίση διαμορφώθηκε βιαστικά και με λανθασμένο τρόπο. Επανέφερε μάλιστα τη συζήτηση στο κούρεμα καταθέσεων του 2013, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις οδήγησαν τη χώρα σε μεγαλύτερη καταστροφή. Κατά την άποψή του, οι νόμοι για τις εκποιήσεις πρέπει να επανεξεταστούν και να διορθωθούν, ώστε να προστατευθούν οι πολίτες.

Ερωτηθείς ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανε εάν εκλεγεί βουλευτής, απάντησε ότι θα επιχειρούσε να πείσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετήσει υπουργό Παιδείας με όραμα και αποφασιστικότητα για άμεσες αλλαγές. Τόνισε ότι όλα ξεκινούν από την παιδεία και πως ακόμη και φαινόμενα όπως το ρουσφέτι και η διαπλοκή έχουν τις ρίζες τους στην αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο συγγραφικό του έργο, λέγοντας ότι έχει εκδώσει πέντε βιβλία. Μάλιστα απηύθυνε δημόσια πρόκληση, δηλώνοντας ότι όποιος διαβάσει το βιβλίο του και δεν αισθανθεί –όπως είπε– εσωτερική αλλαγή, θα λάβει χρηματικό ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις που θα αποδεικνύουν ότι πράγματι το διάβασε. Κατέληξε λέγοντας ότι τέτοιου είδους βιβλία αυτοβελτίωσης και προσωπικής εξέλιξης θα έπρεπε να βρίσκονται στα σχολεία της χώρας.

