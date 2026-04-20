Η υποψήφια βουλευτής Λεμεσού με το κίνημα Σήκου Πάνω, Έλεν Χρίστου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» για την απόφασή της να εισέλθει στην πολιτική, τη μακρόχρονη κοινωνική της δράση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες στην Κύπρο.

Η ίδια ανέφερε πως η ενασχόλησή της με την προσφορά και τον εθελοντισμό γεννήθηκε μέσα από προσωπικές δυσκολίες. Όπως είπε, μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια και αργότερα, ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ δύσκολες συνθήκες.

Η κ. Χρίστου τόνισε ότι επί σχεδόν τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται αθόρυβα, χωρίς προβολή, ενώ ξεκαθάρισε πως οι αναρτήσεις που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων, αλλά την άμεση κινητοποίηση βοήθειας για οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως διακοπές ρεύματος ή άλλες βασικές ανάγκες. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η δημόσια έκθεση έφερε μαζί της και επιθέσεις, λέγοντας πως το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί έντονη κριτική και «λάσπη».

Αναφερόμενη στην απόφασή της να κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές, σημείωσε ότι οδηγήθηκε σε αυτήν επειδή πολλές φορές, όταν η ίδια επικοινωνούσε με αρμόδιες υπηρεσίες για λογαριασμό πολιτών, δεν υπήρχε ανταπόκριση. Εκτίμησε πως αν οι ίδιες παρεμβάσεις γίνονταν από έναν βουλευτή, η ανταπόκριση θα ήταν διαφορετική. Όπως είπε, θεωρεί ότι μέσα από τη Βουλή θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική και να λειτουργεί ως «φωνή» των ανθρώπων που δεν ακούγονται.

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν εισέρχεται στην πολιτική για αξιώματα ή οικονομικά οφέλη. Μάλιστα, υποστήριξε πως αν εκλεγεί έχει ήδη δηλώσει ότι ο μισθός της θα κατευθύνεται προς την κοινωνία και σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Για τη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Τορναρίτη και το Σήκου Πάνω, ανέφερε ότι την προσέγγισε η φιλοσοφία της «αφύπνισης» που, όπως είπε, εκφράζει το συγκεκριμένο σχήμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι προτού λάβει την απόφασή της έκανε τη δική της έρευνα για τον κ. Τορναρίτη και ενημερώθηκε για περιπτώσεις στήριξης πολιτών χωρίς δημοσιότητα.

Η κ. Χρίστου αποκάλυψε επίσης ότι ετοιμάζονται κοινωνικά παντοπωλεία σε παγκύπρια βάση, ενώ γίνεται σχεδιασμός και για νέο έργο που θα αφορά βρέφη με ιδιαιτερότητες, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε –όπως είπε– να μη θεωρηθεί προεκλογική εξαγγελία.

Σε προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στην οικογένειά της, λέγοντας πως τα τέσσερα παιδιά της τη στηρίζουν, αν και στενοχωριούνται για τον πόλεμο που δέχεται. Υποστήριξε μάλιστα ότι επιθέσεις προέρχονται ακόμη και από ανθρώπους που είχε βοηθήσει στο παρελθόν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της στην καθημερινότητά της. Όπως είπε, εργάζεται στο σουβλατζίδικο του γιου της στη Λεμεσό και, ακόμη κι αν εκλεγεί, δεν σκοπεύει να αλλάξει τρόπο ζωής. «Το πρωί στη Βουλή και το βράδυ στη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να εργάζεται ως «σουβλιτζίνα», κάνοντας ακόμη και λάντζα ή delivery αν χρειαστεί.

Μιλώντας για τις κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας, ανέφερε πως υπάρχουν αξιόλογοι λειτουργοί που πραγματικά προσπαθούν και συνεργάζονται μαζί της, αλλά το συνολικό σύστημα παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες. Παρέθεσε μάλιστα παραδείγματα πολιτών που περιμένουν μήνες για επιδόματα ή ζουν χωρίς βασικά αγαθά, όπως ηλεκτρικό ρεύμα.

Κλείνοντας, η Έλεν Χρίστου έστειλε μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα, λέγοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να θυμούνταιται μόνο κάθε πέντε χρόνια, λίγο πριν από τις εκλογές. Όπως είπε, οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη καθημερινά και όχι μόνο προεκλογικά.

Διαβάστε επίσης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές ο Χριστόφορος Τορναρίτης