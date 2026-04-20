Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος θα συμμετάσχει την Τρίτη στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο με θέματα, μεταξύ άλλων, την Ουκρανία και την Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας Andrii Sybiha, ο οποίος θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα πραγματοποιηθεί επίσης άτυπη ανταλλαγή απόψεων με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Nawaf Salam.

Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στον Νότιο Καύκασο και στο Σουδάν.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος θα έχει επαφές και συναντήσεις με ομολόγους του, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: ΕΔΕΚ: Ποντιοπιλατική η στάση των ΗΕ–Η Ντι Κάρλο δίνει υπόσταση στο ψευδοκράτος

Πηγή: ΚΥΠΕ