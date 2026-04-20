Έντονη κριτική προς τα Ηνωμένα Έθνη και ειδικότερα προς ανώτερους αξιωματούχους τους ασκεί η ΕΔΕΚ, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην ουδέτερη ζώνη και τη στάση της ειρηνευτικής δύναμης UNFICYP.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, η ΕΔΕΚ καταγγέλλει ότι η πολιτική «ίσων αποστάσεων» του ΟΗΕ, σε συνδυασμό με τη διαχρονικά συγκρατημένη αντίδραση της ελληνοκυπριακής πλευράς, έχουν επιτρέψει στην Τουρκία να προωθεί μεθοδικά την αλλαγή του καθεστώτος της ουδέτερης ζώνης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Βοηθό Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, την οποία η ΕΔΕΚ επικρίνει ότι με τη στάση της «δίνει υπόσταση» σε ενέργειες που εντείνουν την ένταση, επιτρέποντας –όπως υποστηρίζεται– την παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους δίπλα από τη σημαία του ΟΗΕ.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η επικείμενη άφιξη του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την κατάσταση στην ουδέτερη ζώνη.

Η ΕΔΕΚ υπογραμμίζει ότι οι μέχρι σήμερα αντιδράσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, αν και κινούνται στη σωστή κατεύθυνση σε επίπεδο διαβημάτων, δεν είναι επαρκείς για να ανακόψουν την τουρκική μεθόδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα καλεί σε πιο δυναμική στάση, προτείνοντας μεταξύ άλλων, επανεξέταση της λειτουργίας των οδοφραγμάτων, αναθεώρηση του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή, προσωρινό τερματισμό του εμπορίου κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής και επανεξέταση της χρηματοδότησης των Τουρκοκυπρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταληκτικά, η ΕΔΕΚ τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική και ουσιαστική αντίδραση, ώστε να ανακοπεί η τουρκική προκλητικότητα και να διασφαλιστεί το καθεστώς της ουδέτερης ζώνης.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ:

Συμπεριφορές όπως της Ντι Κάρλο τρέφουν την τουρκική προκλητικότητα

Η ποντιοπιλατική στάση ανοχής και ίσων αποστάσεων του ΟΗΕ έναντι της τουρκικής πλευράς και η διαχρονικά υπερβολικά συγκρατημένη αντίδραση της πλευράς μας, έχουν επιτρέψει στην Τουρκία να επιδιώκει μεθοδικά την αλλαγή του καθεστώτος της ουδέτερης ζώνης και την εμπλοκή του ψευδοκράτους σε συμφωνία με την UNFICYP.

Και ενώ ο Αναπληρωτής ΓΓ του ΟΗΕ κ. Λακρουά σπεύδει στην Κύπρο ανησυχώντας για την ένταση στην ουδέτερη ζώνη, η συνάδελφος του, η κ. Ντι Κάρλο δίνει υπόσταση σ’ αυτούς που προκαλούν την ένταση, επιτρέποντας να κυματίζει δίπλα από τη σημαία του ΟΗΕ, η σημαία του παράνομου μορφώματος των κατεχομένων.

Είναι πλέον παραδεκτό ότι λεκτική αντίδραση της πλευράς μας και τα διαβήματα, που ορθώς γίνονται, δεν αρκούν για να ανακόψουν την τουρκική μεθόδευση.

Απαιτείται δυναμική αντίδραση.

Επιβάλλεται να εξεταστεί η λειτουργία των οδοφραγμάτων, η αναθεώρηση του Κανονισμού για την λεγόμενη «Πράσινη Γραμμή», ο προσωρινός έστω τερματισμός του εμπορίου κατά μήκος της λεγόμενης «Πράσινης Γραμμής» και της χρηματοδότησης των Τουρκοκυπρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.