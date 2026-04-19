Αντί να ασχολούμαστε με τα προβλήματα, ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία ασχολείται με σενάρια συνωμοσίας, με μυθεύματα, με πλασματικές και ψεύτικες καταγγελίες, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος στη Γεροσκήπου στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας του στην επαρχία Πάφου.

«Βρισκόμαστε σήμερα στην Πάφο», είπε στις δηλώσεις του στη Γεροσκήπου, «μέσα στα πλαίσια του διαλόγου με την κοινωνία για να ακούσουμε τα προβλήματα των πολιτών, τα προβλήματα της καθημερινότητας και να προτείνουμε τις λύσεις για την αντιμετώπισή τους».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, «οφείλουμε να καταγράψουμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας γιατί τις τελευταίες ημέρες, αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα προβλήματα, ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία ασχολείται με σενάρια συνωμοσίας, με μυθεύματα, με πλασματικές και ψεύτικες καταγγελίες που φτάνουν το επίπεδο της επιστημονικής φαντασίας».

«Δυστυχώς φαίνεται πως κάποιοι επιμένουν και έχουν βάλει σε χάος», πρόσθεσε. «Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο», συνέχισε, δηλώνοντας πως «ως Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα των πολιτών και να προτείνουμε τις λύσεις για την επίλυσή τους».





Μηνύματα από την περιοδεία





Σε ό,τι αφορά την περιοδεία, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «ακούσαμε και προβλήματα αλλά και εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να συναντήσουμε τις προσδοκίες της κοινωνίας και πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε την προοπτική αυτών των περιοχών».

Υπογράμμισε ότι «υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει προβλήματα κυρίως στην τουριστική και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία», σημειώνοντας όμως ότι «εάν τερματιστούν οι συγκυρίες, που προκαλούν προβλήματα σε ολόκληρη την περιοχή, υπάρχει μια τεράστια προοπτική για την Κύπρο και ιδιαίτερα για την επαρχία της Πάφου».

Επισήμανε ακόμη πως εκεί είναι που πρέπει να επικεντρωθούν είναι να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει με τις απαραίτητες υποδομές, να βελτιώσουν τις υποδομές κυρίως της υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν έχουν την ίδια πρόσβαση όπως τα αστικά κέντρα, όπως είναι η Πόλης Χρυσοχούς, και φυσικά να συνεχίσουν να δίνονται κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, που «τα τελευταία χρόνια αυτές οι επενδύσεις ήταν η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας», όπως είπε.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στο ό,τι αφορά το έργο του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Παπαδόπουλος «χαιρέτησε το γεγονός ότι η δέσμευση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη υλοποιείται και ότι θα προχωρήσει η κατοχύρωση της προσφοράς για την ολοκλήρωση του έργου εντός τριών ετών από την ημερομηνία που δυστυχώς είχε τερματιστεί η προηγούμενη σύμβαση λόγω της δυστοκίας του εργολάβου να υλοποιήσει το έργο».

Όπως σημείωσε, «θεωρούμε ότι αυτός ο δρόμος είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Επαρχία Πάφου παρέστη στον εκκλησιασμό στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου και ακολούθως συνομίλησε με δημότες στο καφενείο της εκκλησίας. Το απόγευμα αναμένεται να παραστεί σε φιλανθρωπικό fashion show της ΓΟΔΗΚ Πάφου.

Χθες, πραγματοποίησε περιοδεία στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, το Καφενείο Συνδέσμου Αργάκας, τον Αστυνομικό και Πυροσβεστικό Σταθμό, το καφενείο «Βρύση» στο Προδρόμι, καθώς και περιοχές του Λατσιού.



Διαβάστε επίσης: Οδυσσέας σε ΔΗΣΥ: Η πλεόν διεφθαρμένη διακυβέρνηση-Πόσο πιο χαμηλά θα φτάσετε;





Πηγή: ΚΥΠΕ