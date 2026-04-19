Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μέσω ανάρτησης, συνεχίζει την αντιπαράθεση, που ξέσπασε το Σάββατο, 18 Απριλίου, ανάμεσα σε ΔΗΣΥ και Κίνημα Άλμα, απαντώντας σε δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Ονούφριου Κουλλά. Κατά τον ίδιο, ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να υπερασπίζεται και να δικαιολογεί σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση, όπως η υπόθεση Focus, το ΣΑΠΑ, ο Συνεργατισμός και τα «χρυσά διαβατήρια».

Σε ανάρτησή του, τονίζει ότι τα πορίσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν έχουν ποτέ αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο.

Απευθυνόμενος στην Αννίτα Δημητρίου, αναφέρει πως η συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη, όπου κατέγραψε σκάνδαλα που αφορούν όλα τα κόμματα, απαντά στην ενόχληση που εξέφρασε η ίδια, ότι στην προηγούμενη τοποθέτησή του επικεντρώθηκε κυρίως σε υποθέσεις που αφορούν τον ΔΗΣΥ. Προσθέτει μάλιστα ότι θα μπορούσε να συμπεριλάβει και άλλες υποθέσεις, όπως το «μαύρο βαν», τα ελικόπτερα του Τμήματος Δασών και την υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη.

Επισημαίνει επίσης ότι, όπως είχε δηλώσει και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να φέρει τον χαρακτηρισμό της πιο διεφθαρμένης διακυβέρνησης. Κατά τον ίδιο, το πιο ανησυχητικό είναι ότι το κόμμα όχι μόνο δεν αποστασιοποιείται από αυτά τα ζητήματα, αλλά κατηγορεί την ανάδειξή τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία ως προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας.



