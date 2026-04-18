Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση μεταξύ του ΔΗΣΥ και του κινήματος Άλμα, με αφορμή τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και τη συνεχιζόμενη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο shadow του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Ιωαννίδης, σε απάντησή του προς το Άλμα, υποστηρίζει ότι «είναι ώρα να διερευνηθούν όλα», εξαπολύοντας παράλληλα έντονη επίθεση κατά της αξιοπιστίας της άλλης πλευράς.

Κατηγορεί το Άλμα για επιλεκτική στάση έναντι των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι αποδέχεται τις διαδικασίες μόνο όταν εξυπηρετούν το αφήγημά του, ενώ τις αμφισβητεί όταν δεν το ευνοούν.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον επικεφαλής του Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατηγορώντας τον ότι στο παρελθόν αμφισβήτησε δημόσια αποφάσεις της Δικαιοσύνης και ότι επιδιώκει πολιτική ανέλιξη μέσω «αφηγημάτων αποσταθεροποίησης».

Παράλληλα, θέτει ζητήματα για πιθανές επαφές με μάρτυρες εν μέσω διερεύνησης, αλλά και για εξωθεσμικές πηγές πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γενικός Ελεγκτής, ζητώντας πλήρη διερεύνηση.

Ο κ. Ιωαννίδης εγείρει επίσης ερωτήματα για πιθανές παρεμβάσεις μέσω διαδικτυακών σελίδων που, όπως ισχυρίζεται, στόχευαν στη σπίλωση δημοσιογράφων και θεσμών.



Η ανάρτηση Μιχάλη Ιωαννίδη:





Ναι είναι ώρα να διερευνηθούν ΟΛΑ:



1️⃣ Δυστυχώς από την πρώτη στιγμή ενεργήσατε πολιτικά διώχνοντας τον κο Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο σας.



Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική υιοθεσία του αφηγήματος του κου @makdrou.



— Michael Ioannides (@moioannides) April 18, 2026





Διαβάστε επίσης: Νέα απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ: Τα δικά σας σκάνδαλα άφησαν ανεξίτηλο σημάδι

