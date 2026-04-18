Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται εκ νέου, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, μέσω του Ονούφριου Κουλλά να εξαπολύει νέα σφοδρή επίθεση κατά του Κινήματος Άλμα, με αφορμή τοποθετήσεις που σχετίζονται με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδης. Σε εκτενή ανάρτησή του, το κόμμα υπεραμύνεται της δικής του διακυβέρνησης, απορρίπτει κατηγορίες περί ευθυνών για σκάνδαλα ή την οικονομική κρίση και κατηγορεί τον πρώην Γενικό Ελεγκτή για συστηματική παραπληροφόρηση και εργαλειοποίηση του θεσμικού του ρόλου.



Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ αφήνει αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες και πιθανές συνεργασίες με το ΑΚΕΛ.



Αυτούσια η ανάρτηση:



Η ηγεσία του ΔΗΣΥ δεν πέρασε ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου, δεν δικάστηκε και δεν καταδικάστηκε κανένας.



Αντίθετα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξετάστηκε και κρίθηκε ομόφωνα από 8 δικαστές ότι συστηματικά παραπληροφορούσε, διαστρέβλωνε γεγονότα, διαπόμπευε ανθρώπους και αξιοποιούσε ένα ανεξάρτητο αξίωμα για επικοινωνιακή πολιτική οικοδόμησης του πολιτικού του προφίλ.



Εκ των υστέρων τα επιβεβαίωσαν και οι πλέον στενότεροι συνεργάτες του.



Αντιλαμβανόμαστε στα όσα αναφέρει, ότι υιοθετηθεί πλήρως, κρίνει, βγάζει ο ίδιος αποφάσεις και καταδικάζει για όλα τα θέματα της περιρρέουσας που ο ίδιος, το ΑΚΕΛ και άλλοι έχουν δημιουργήσει. Μονίμως αδιόρθωτος!



Γιατί δεν αναφέρει τη Δρομολαξιά και την κατάρρευση της οικονομίας, την οποία κληθήκαμε να διασώσουμε; Για να μην ενοχλήσει τους μελλοντικούς του εταίρους στο ΑΚΕΛ;



Επαναλαμβάνουμε εμφαντικά ότι ο ΔΗΣΥ θα είναι απέναντι σε όσους επιχειρούν συστηματικά να αποσταθεροποιήσουν το κράτος μας.



