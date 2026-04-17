Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος συμμετείχε την Παρασκευή, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην τηλεδιάσκεψη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συγκάλεσαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου στην πλατφόρμα X, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 49 χώρες, καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας.

Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Πηγή: ΚΥΠΕ