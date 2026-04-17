Σε σύνολο 11 πρωτοβουλιών που κατανέμονται και στους τρεις πυλώνες της στρατηγικής του πρώτου Σχεδίου Δράσης για το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο συμμετέχει η Κύπρος, με τις δράσεις να καλύπτουν την εκπαίδευση και καινοτομία, την οικονομία και την ασφάλεια, σύμφωνα με όσα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Στον πρώτο πυλώνα, που αφορά ανθρώπους, δεξιότητες και καινοτομία, η Κύπρος συμμετέχει στην πρωτοβουλία για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων της περιοχής μέσω κοινών προγραμμάτων σπουδών, κινητικότητας φοιτητών και ερευνητών και ανάπτυξης δικτύων έρευνας. «Δημιουργούμε το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και μια συμμαχία ιδρυμάτων σε όλη την περιοχή. Έχουμε εξασφαλίσει €11 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξουμε κοινά προγράμματα και μικροπιστοποιήσεις που προετοιμάζουν τους φοιτητές για την αγορά εργασίας και ενισχύουν τις ανταλλαγές μεταξύ ανθρώπων» σημείωσε η Επίτροπος κατά την παρουσίαση του σχεδίου δράσης στις Βρυξέλλες, εξηγώντας ότι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας θα λαμβάνει χώρα τόσο εντός των πανεπιστημίων, όσο και μέσω ειδικού κέντρου. «Ο απώτερος στόχος είναι να έχουμε ένα Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ακτές της Μεσογείου» είπε.

Επιπλέον, η Κύπρος θα συμμετάσχει σε δράσεις του πρώτου πυλώνα για την ενίσχυση δεξιοτήτων, όπως ο μηχανισμός MED Skill Tracker για την αναγνώριση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, καθώς και σε πρωτοβουλίες για τη νεολαία και τον πολιτισμό, που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και της διασύνδεσης μεταξύ των κοινωνιών της Μεσογείου.

Στον δεύτερο πυλώνα, που επικεντρώνεται στην οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Κύπρος συμμετέχει σε δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την ενέργεια και την ψηφιακή συνδεσιμότητα. Σε αυτές περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία T-MED για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών, με στόχο την επιτάχυνση επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και δίκτυα, καθώς και η πρωτοβουλία STARTUP4MED για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Επιπλέον, συμμετέχει σε έργα για την ενίσχυση της ψηφιακής διασύνδεσης της περιοχής, μέσω επενδύσεων σε υποθαλάσσια καλώδια και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καθώς και σε δράσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας.

Στον τρίτο πυλώνα, που αφορά την ασφάλεια, την ετοιμότητα και τη διαχείριση της μετανάστευσης, εκτός από τον κεντρικό ρόλο της Κύπρου μέσω της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κόμβου Πυρόσβεσης στο έδαφός της, θα συμμετάσχει και σε δράσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (MED-OP), την ενίσχυση της διαχείρισης συνόρων και την εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση της μετανάστευσης κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών.

Όπως τόνισε η Επίτροπος Σούιτσα, «αυτό καθαυτό το σχέδιο είναι ένα ζωντανό έγγραφο, το οποίο θα ενημερώνεται τακτικά δύο φορές το χρόνο» δείχνοντας προς ένα δυναμικό σχήμα στο οποίο μπορούν να μπουν και άλλα κράτη μέλη εφόσον το επιθυμούν. «Θέλουμε να παραμένει επίκαιρο και αποτελεσματικό, προσαρμοζόμενο στην αλλαγή των επαφών, σε συνεχείς διαβουλεύσεις, με ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέρη» ανέφερε. «Αυτή είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού μας προς έναν κοινό μεσογειακό χώρο» σημείωσε στην τοποθέτησή της.

Το σχέδιο δράσης συνοδεύεται από ιστότοπο όπου οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των δράσεων του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.



Πηγή: ΚΥΠΕ