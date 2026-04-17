Στο επίκεντρο του Άτυπου Συμβουλίου Τουρισμού, που συνήλθε την Παρασκευή στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, βρέθηκε η ετοιμασία της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμο τουρισμό, σύμφωνα με όσα ανέφεραν σε διάσκεψη Τύπου ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, που προήδρευσε της Συνόδου, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για βιώσιμες μεταφορές και τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος Τζιτζικώστας, του οποίου πρωτοβουλία είναι η ετοιμασία της εν λόγω στρατηγικής - όπως επισήμανε και ο κ. Κουμής - δήλωσε πως φιλοδοξεί να παρουσιάσει το κείμενό της εντός του 2026. Σημείωσε, επίσης, ότι «η Κύπρος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του έργου κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, έχει διατηρήσει τον τουρισμό ψηλά στην πολιτική ατζέντα και έχει προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προς έναν πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό τομέα».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Τουρισμού, είπε πως στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου έγιναν ουσιαστικές και εποικοδομητικές συζητήσεις, «προωθώντας την κοινή δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τεθεί ο τομέας του τουρισμού, στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως είπε.

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό, είπε ότι «αποτελεί σίγουρα ιστορικό ορόσημο για τον τομέα του τουρισμού και αναμένεται να αποτελέσει και ένα μακροπρόθεσμο έγγραφο για την ανάπτυξη πολιτικών σε σχέση με τον τομέα του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Σημείωσε, επίσης, ότι οι σύνεδροι συζήτησαν τους τέσσερις βασικούς τομείς που πρότεινε η Επιτροπή για την στρατηγική, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση της μη ισόρροπης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα συμπεριλαμβανομένων και των δεξιοτήτων και την προβολή της Ευρώπης κάτω από μια κοινή τουριστική ταυτότητα.

«Υπήρξε ευρεία σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική που θα ενισχύει ασφαλώς τη μακροπρόθεσμη με βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος, πάντα με πλήρη σεβασμό στις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες», είπε ο Υφυπουργός.

Σημείωσε, ακόμα, ότι μεταξύ άλλων, «αρκετά κράτη μέλη τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ ειδικά για τον τουρισμό, με βάση τα διδάγματα των τελευταίων ετών – από την πανδημία COVID-19 έως τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή».

Όσον αφορά τη στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που απασχόλησε επίσης τις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου, ο κ. Κουμής είπε ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργικότητας και της ικανότητά τους να παρέχουν υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες, κρίνεται αναγκαία για το παρόν και το μέλλον του κλάδου.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι αυτές «αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος», αφού «η συντριπτική πλειονότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, το 99%, ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι «η κυπριακή Προεδρία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα του τουριστικού οικοσυστήματος της ΕΕ». Κατέληξε λέγοντας ότι «με δεδομένη τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερόμενων μερών, μπορεί σίγουρα να οικοδομηθεί ένα τουριστικό οικοσύστημα που θα εξελίσσεται, θα καινοτομεί και θα ευδοκιμεί, προωθώντας την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος κάθε Ευρωπαίου πολίτη».

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Τζιτζικώστας, επισημαίνοντας ότι οι περιφερειακοί πόλεμοι και οι διεθνείς εξελίξεις αναπόφευκτα επηρεάζουν τον τουρισμό, είτε με το κλείσιμο εναέριων χώρων, είτε με τη διαταραχή στον ενεργειακό ανεφοδιασμό, υπογράμμισε ότι αυτές ακριβώς οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την επείγουσα αναγκαιότητα για ανθεκτικότητα στον τουριστικό τομέα της ΕΕ.

«Αυτό δεν είναι πλέον προαιρετικό. Αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα μιας βιομηχανίας που στηρίζει τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων Ευρωπαίων», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η τουριστική βιομηχανία συνεισφέρει το 10% του ΑΕΠ στην ΕΕ και προσφέρει περίπου 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

«Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, για την ανθεκτικότητά της και για τη μακροπρόθεσμη οικονομική της σταθερότητα και αποτελεί μια μοναδική κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη για τους ανθρώπους, για τις επιχειρήσεις και για το περιβάλλον μας», συνέχισε ο Επίτροπος.

Εξήγησε ότι στόχος της στρατηγικής που σχεδιάζεται, είναι να δώσει απαντήσεις σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι μη ισορροπημένες ροές τουρισμού, η γήρανση του εργατικού δυναμικού, οι ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό.

«Θέλουμε να απελευθερώσουμε το τουριστικό δυναμικό ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και εδαφικής συνοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ασφαλής, εύκολος, ανοιχτός, ποικιλόμορφος και αρκετά ανθεκτικός ώστε να αντέχει σε κραδασμούς και απροσδόκητα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα συμβαδίζει με την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

«Αυτό σημαίνει εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, προστασία του περιβάλλοντος και ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, ελαχιστοποίηση των αρνητικών πολιτιστικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, ταυτόχρονα, διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με παράλληλη καλύτερη διαχείριση της εποχικότητας», συνέχισε. «Με λίγα λόγια, ένα πιο έξυπνο και ανθεκτικό μοντέλο για έναν παγκοσμίως ανταγωνιστικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τουριστικό τομέα», κατέληξε.

Αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε ότι μέσα στα χρόνια έχει ήδη δοθεί χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια και ότι αυτή θα συνεχιστεί. «Αν ενισχύσουμε τις ΜΜΕ μας δημιουργώντας ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, ενισχύουμε τον τουρισμό στο σύνολό του και ,αν ενισχύσουμε τον τουρισμό, ενισχύουμε την Ευρώπη», κατέληξε.





Η παρουσία εκπροσώπων των κρατών-μελών «επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός»

Η παρουσία των εκπροσώπων των 27 κρατών-μελών της ΕΕ στη Λευκωσία για τη συνεδρίαση του Άτυπου Συμβουλίου, επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό, είπε ο Επίτροπος Τζιτζικώστας εισαγωγικά, στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου.

«Η Κύπρος είναι ένας ασφαλής, σταθερός τουριστικός προορισμός, που έχει ανοίξει για το καλοκαίρι, για τη νέα τουριστική περίοδο, και είναι πανέτοιμος να υποδεχθεί τους τουρίστες», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κανένα ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο».



Πηγή: ΚΥΠΕ