Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Απριλίου στην Κύπρο, προσκλήθηκαν οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Συρίας και της Ιορδανίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, είπε την Παρασκευή, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι σήμερα, η κ. Ραουνά ανέφερε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι ηγέτες που θα απαντήσουν θετικά στην πρόσκληση.

Ερωτηθείσα γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες χώρες, ενώ στο παρελθόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κάνει αναφορά και σε άλλες χώρες, όπως η Ινδία ή ακόμα και η Τουρκία, η κ. Ραουνά είπε ότι λήφθηκαν υπόψη οι γεωπολιτικές εξελίξεις. «Αυτό καθοδήγησε τη δημιουργία αυτής της σύνθεσης προσκεκλημένων από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με το Γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», είπε και εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου.

Εξάλλου, ανέφερε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου είναι η «γειτονιά της ΕΕ» και η ασφάλεια της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν της ίδιας της ΕΕ. Για τις χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, είπε ότι μέσα από αυτές τις αντίξοες συνθήκες, «έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι αξιόπιστοι, προβλέψιμοι εταίροι», αναφέροντας ότι είναι σημαντικό να το αναγνωρίζουμε και αυτό να αποτελέσει βάση για απτή ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ.

Σε ερώτηση αν προσκλήθηκε το Ισραήλ, προκειμένου, εν όψει των εξελίξεων με τον Λίβανο, να δοθεί το μήνυμα στήριξης της ΕΕ προς ενδεχόμενη συμφωνία, η κ. Ραουνά επανέλαβε ότι η απόφαση για το ποιες χώρες θα προσκληθούν λήφθηκε σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με το Γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να στηρίξει την αποκλιμάκωση στην περιοχή και έστειλε μήνυμα σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα, ανεξαρτησία και κυριαρχία του Λιβάνου και στο ψήφισμα 1701, εκφράζοντας την ελπίδα η παρούσα συγκυρία να αποτελέσει ευκαιρία για οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Αρχικά, είπε, ο προγραμματισμός ήταν για να προσκληθούν οι 10 χώρες που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένα η υλοποίησή του. Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, λήφθηκε η απόφαση να διατηρηθεί αυτό το περιορισμένο σχήμα προσκεκλημένων.

Ερωτηθείσα αν αναμένεται να παρευρεθεί ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι έχει προσκληθεί αλλά δεν θα παραστεί με φυσική παρουσία. Θα συμμετέχει μέσω βίντεο σε συνάντηση πριν το δείπνο εργασίας στις 23 Απριλίου.

Απαντώντας κατά πόσο αναμένεται να ανακοινωθεί κάτι απτό μετά τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με τους ηγέτες της περιοχής, η κ. Ραουνά είπε ότι πέραν των τελευταίων εξελίξεων και των προτάσεων για το πώς μπορεί η ΕΕ να συμβάλει στην αποκλιμάκωση και σταθεροποίηση στην περιοχή, θα συζητηθεί «πώς με απτό τρόπο ενισχύουμε περαιτέρω τη συνεργασία και τη στήριξη αυτών των χωρών», ανέφερε, σημειώνοντας ότι θα συζητηθούν ενδεχόμενες εμπορικές συμφωνίες και άλλες στρατηγικής φύσεως συμφωνίες για θέματα ασφάλειας.

«Η διευρυμένη αυτή συνάντηση των ηγετών δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική πολιτική βαρύτητα, καθώς δημιουργεί έναν άμεσο δίαυλο ανταλλαγής απόψεων για τις κοινές προκλήσεις, αλλά και για τις αναδυόμενες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειακών εταίρων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι επιβεβαιώνεται ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.





Άτυπο Συμβούλιο στην Κύπρο

Εξάλλου, η Υφυπουργός ανέφερε ότι η χρονική συγκυρία και θεματολογία της επερχόμενης Συνόδου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. «Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι ηγέτες θα εξετάσουν τις περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της ΕΕ στην αποκλιμάκωση, την ειρήνη και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», είπε.

Παράλληλα, πρόσθεσε, θα συζητηθούν οι άμεσες επιπτώσεις της κρίσης στις ευρωπαϊκές οικονομίες, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, καθώς και τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ για την αντιμετώπιση πιθανών περαιτέρω αρνητικών συνεπειών για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την κ. Ραουνά, το άτυπο Συμβούλιο θα εξετάσει, ακόμη, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης αξιοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42,7 της ΣΕΕ), προκειμένου η ΕΕ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αλληλεγγύη σε ένα όλο και πιο απαιτητικό περιβάλλον ασφάλειας.

Πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιηθεί και συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, σημειώνοντας ότι η ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο ηγετών αναμένεται να δώσει την απαραίτητη πολιτική κατεύθυνση, ώστε η Κυπριακή Προεδρία να παρουσιάσει τον Ιούνιο ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο, συνοδευόμενο από ενδεικτικούς αριθμούς, «γεφυρώνοντας τις φιλοδοξίες της Ένωσης με τους διαθέσιμους πόρους».

Απαντώντας αν αναμένεται κάποιο παραδοτέο από το άτυπο Συμβούλιο στην Κύπρο, η κ. Ρουανά είπε ότι τα άτυπα Συμβούλια δεν εκδίδουν συμπεράσματα, αλλά δίνουν την απαραίτητη πολιτική κατεύθυνση, ώστε στο επόμενο Συμβούλιο τον Ιούνιο να προχωρήσει η εργασία και να ληφθούν αποφάσεις.

Σε ερώτηση αν αναμένεται να παρευρεθεί ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, η Υφυπουργός είπε ότι δεν θα παρευρεθεί, αλλά αναμένεται εκπροσώπηση σε επίπεδο μόνιμου αντιπροσώπου, καθώς δεν έχει αναλάβει ακόμη καθήκοντα η νέα Κυβέρνηση.





Η Προεδρία με αριθμούς

Έχοντας διανύσει ήδη το πρώτο τρίμηνο του κυπριακού εξαμήνου, η Μαριλένα Ραουνά ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 73 άτυπες συναντήσεις υψηλού και τεχνοκρατικού επιπέδου σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, κατά τις οποίες φιλοξενήθηκαν περίπου 6.000 σύνεδροι.

Από αυτές, οι 14 συναντήσεις ήταν υψηλού επιπέδου, περιλαμβανομένων 10 άτυπων Υπουργικών Συμβουλίων.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, μέχρι την ολοκλήρωση της Προεδρίας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν συνολικά 260 συναντήσεις στην Κύπρο, με φιλοξενία περίπου 30.000 επισκεπτών.

Ταυτόχρονα, μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες υπό την Κυπριακή Προεδρία 21 υπουργικές σύνοδοι, δύο διακυβερνητικές διασκέψεις ΕΕ-Μαυροβουνίου, καθώς και δύο άτυπες υπουργικές συναντήσεις για την ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 860 συναντήσεων σε επίπεδο Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων, Επιτροπών, και Ομάδων Εργασίας, ενώ η Κυπριακή Προεδρία εκπροσώπησε το Συμβούλιο σε 26 πολιτικούς τριλόγους και σε πέραν των 30 διαθεσμικών τεχνικών συναντήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ερώτηση για το πώς επηρέασε το περιστατικό στις Βρετανικές Βάσεις την Κυπριακή Προεδρία, η κ. Ραουνά είπε ότι όλες οι προεδρίες αντιμετωπίζουν μία ή και περισσότερες κρίσεις. «Το λάβαμε υπόψη μας στην προετοιμασία», είπε, σημειώνοντας ότι «οι προεδρίες κρίνονται και από την ικανότητά τους να επιδεικνύουν σε στιγμές κρίσης την απαραίτητη ευελιξία και αντανακλαστικά να διαχειριστούν την κρίση, να προσαρμόζονται και να προχωρούν με υλοποίηση του προγράμματος».

«Αυτό πράξαμε με πρακτική προσέγγιση, με την απαραίτητη ηρεμία που απαιτούσε η στιγμή. Λάβαμε απόφαση, λόγω ακυρώσεων πτήσεων και ταξιδιωτικών οδηγιών, να γίνει επαναπρογραμματισμός για τις συναντήσεις εντός Μαρτίου. Δεν είχαμε ακυρώσεις. Οι έξι άτυπες Υπουργικές συναντήσεις Μαρτίου επαναπρογραμματίστηκαν αμέσως, και ήδη πραγματοποιούνται. Οι συναντήσεις στις Βρυξέλλες δεν επηρεάστηκαν καθόλου και εντατικοποιήθηκαν», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει αναφορά του Politico, ότι με το άτυπο Συμβούλιο η Λευκωσία ελπίζει να στείλει μήνυμα για τον τουρισμό, η κ. Ραουνά είπε ότι «το γεγονός ότι θα γίνει και αυτή η συνάντηση έρχεται να επιβεβαιώσει την ομαλότητα στην Κύπρο. Είχαμε ένα περιορισμένο περιστατικό που αφορούσε τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι. Έχουμε περάσει το μήνυμα σε διάφορα επίπεδα με διάφορες ενέργειες, ότι στην Κύπρο υπάρχει ομαλότητα και σταθερότητα, και είναι κόμβος για τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία συνεχίζεται κανονικά, με όλες τις συναντήσεις Απριλίου.





Αποτελέσματα Προεδρίας μέχρι σήμερα

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας μέχρι σήμερα, η Υφυπουργός είπε ότι το κεντρικό μήνυμα της Προεδρίας «Μία Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» και οι βασικές προτεραιότητες που έθεσε, αποδεικνύονται «όχι μόνο επίκαιρες αλλά και ουσιαστικά αναγκαίες για την ΕΕ στη σημερινή συγκυρία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πραγματικά αυτόνομη και στρατηγικά ανεξάρτητη Ένωση.

Στον πρώτο πυλώνα προτεραιοτήτων, που αφορά την ασφάλεια, την άμυνα και την ετοιμότητα, εγκρίθηκαν, υπό την Κυπριακή Προεδρία οι πρώτες τρεις δέσμες εκτελεστικών αποφάσεων για το SAFE, μέσω των οποίων η χρηματοδοτική συνδρομή θα καταστεί πλέον διαθέσιμη σε 18 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Επιπλέον, η Προεδρία προωθεί τον Κανονισμό για τη στρατιωτική κινητικότητα, προς τη δημιουργία μιας «στρατιωτικής ζώνης Σέγκεν» στην ΕΕ.

Στον τομέα της μετανάστευσης, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τις ασφαλείς τρίτες χώρες και ασφαλείς τρίτες χώρες προέλευσης και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο για τον Κανονισμό Επιστροφών.

Επιπλέον, επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για τον Κανονισμό που αφορά το Δάνειο Στήριξης της Ουκρανίας για το 2026, ύψους €90 δισ. Ερωτηθείσα αν η Κύπρος ελπίζει σε άνοιγμα περαιτέρω διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την ένταξη της Ουκρανίας, μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία, η κ. Ραουνά είπε ότι αυτό θα φανεί στην πράξη. Σημείωσε ότι η τεχνική προεργασία γίνεται, προκειμένου όταν υπάρξουν οι συνθήκες για ομοφωνία, να μπορούν να προχωρήσουν με ταχύτητα οι συνομιλίες.

Τέλος, υιοθετήθηκαν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές.

Στον δεύτερο πυλώνα, που αφορά την ανταγωνιστικότητα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία ηγείται των διαπραγματεύσεων για 7 από τα 10 πακέτα απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ, που περιλαμβάνουν συνολικά 21 νομοθετικές προτάσεις. Όπως ανέφερε, εκτιμάται ότι μέσω της διαδικασίας απλοποίησης θα επιτευχθεί μείωση διοικητικού κόστους μέχρι και €15 δισ.

Επιπλέον, μέσα από συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο, επιτεύχθηκε μια «από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της Τελωνειακής Ένωσης από τη δημιουργία της το 1968», με τη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Τελωνείων με έδρα στη Λιλ και με ένα ενιαίο κόμβο δεδομένων, που αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και να εξοικονομήσει έως και €2 δισ. για τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την κ. Ραουνά, πρόοδος επιτεύχθηκε, επίσης, σε άλλους φακέλους, όπως το νέο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS2), οι αλλαγές στην ΚΑΠ, τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, ο Κανονισμός για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και το Ταμείο Έρευνας για τον άνθρακα και τον χάλυβα.

Ανέφερε, επίσης, ότι στον τομέα της ενέργειας, η Προεδρία εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας για το πακέτο «Δίκτυα» που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών ενέργειας. Στην ψηφιακή μετάβαση εργάζεται για συμφωνία εντός του Συμβουλίου για την πρόταση για το European Business Wallet, αλλά και για συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για την πρόταση eDeclaration για την ενιαία αγορά.

Στον τρίτο πυλώνα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΕΕ, η Κυπριακή Προεδρία προώθησε τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur, μόλις 9 μέρες μετά την ανάληψη της Προεδρίας, μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, πέτυχε την έγκριση και υπογραφή πακέτου Συμφωνιών με την Ελβετία, σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όσον αφορά τη σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε ότι υπό τον συντονισμό της Κυπριακής Προεδρίας εκδόθηκε Απόφαση του Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί την Κομισιόν να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το ΗΒ για τη συμμετοχή του στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού χρηματοδοτικής συνεισφοράς του στην πολιτική συνοχή της ΕΕ. Επίσης, η Προεδρία διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus+ για το 2027. Σε επίπεδο Μόνιμων Αντιπροσώπων επιτεύχθηκε συμφωνία επί των κειμένων για την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ για το Γιβραλτάρ.

Επίσης, εντός Μαΐου αναμένεται λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου για υπογραφή συμφωνίας με το Μεξικό, ενώ η Προεδρία στηρίζει και τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον νέο Κανονισμό για την αντιμετώπιση των αρνητικών εμπορικών επιπτώσεων από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην αγορά χάλυβα της ΕΕ», είπε.

Ακόμα, η Υφυπουργός υπογράμμισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ. Συγκεκριμένα, για το Μαυροβούνιο είπε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο διακυβερνητικές διασκέψεις, με προσωρινό κλείσιμο δύο διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Για την Ουκρανία και τη Μολδαβία είπε ότι ολοκληρώθηκε η επιτάχυνση της προετοιμασίας για τα τρία εναπομείναντα clusters.

Τέλος, η Προεδρία πέτυχε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο για στοχευμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη.

Στον τέταρτο πυλώνα, που αφορά την κοινωνική συνοχή και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η κ. Ραουνά είπε ότι με πρωτοβουλία της Προεδρίας υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την επένδυση στα παιδιά.

Στο θέμα της στέγασης, η Κυπριακή Προεδρία ανέλαβε πρωτοβουλία συντονίζοντας άτυπη συνάντηση των αρμόδιων Υπουργών τον Φεβρουάριο, ενώ τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και η άτυπη Υπουργική Σύνοδος για τη στέγαση.

Για την απασχόληση, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για τον Κανονισμό που αποσκοπεί στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους Απολυμένους Εργαζόμενους.

Στην υγεία, η Προεδρία εστιάζεται στον Κανονισμό για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας. Επίσης, προωθήθηκαν «ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές», κατά την Υφυπουργό, που επιτρέπουν σε εγκυμονούσες Ευρωβουλευτές και νέες μητέρες να ψηφίζουν εξ αποστάσεως.

Στον πέμπτο και τελευταίο πυλώνα, για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η κ. Ραουνά είπε ότι στόχος της Προεδρίας, ο οποίος επιτεύχθηκε, ήταν η ολοκλήρωση της τεχνικής εργασίας και η έγκαιρη μετάβαση των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Επόμενος στόχος, είπε, είναι η παρουσίαση «ενός ώριμου Διαπραγματευτικού Πλαισίου με ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και η επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου, σε ό,τι αφορά τα τρία βασικά χρηματοδοτικά του ΠΔΠ».

Καταληκτικά, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη της Κυπριακής Προεδρίας παραμένει «να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στον στόχο για στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Να συμβάλουμε ως Προεδρία για να μετατρέψουμε τη θεωρία σε πράξη, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και απτά αποτελέσματα».



