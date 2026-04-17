Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, εξέδωσε στις 9/4/2026 Απόφαση για Μέτρο Ενίσχυσης, με αντικείμενο την κρατική χορηγία προς το Κέντρο Καινοτομίας Plug and Play Cyprus, η οποία αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κέντρου, όπως μισθοί προσωπικού, γενικά έξοδα λειτουργίας, προώθηση δραστηριοτήτων, αγορά υπηρεσιών από την Plug and Play Cyprus των μεντόρων, εμπειρογνωμόνων, κ.λπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αρμόδια Αρχή για την ευθύνη εφαρμογής του κοινοποιηθέντος Μέτρου είναι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) και το Μέτρο συνίσταται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΙΔΕΚ και του Κέντρου Καινοτομίας Plug and Play Cyprus και στα Παραρτήματα αυτής.

Όπως αναφέρεται, το Μέτρο αποσκοπεί στην υλοποίηση του στόχου για καθιέρωση της Κύπρου ως του κορυφαίου κόμβου καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω των τριών βασικών πυλώνων υπηρεσιών που θα παρέχει το Plug and Play Cyprus, τουτέστιν Προγράμματα Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες Εταιρικής Καινοτομίας και Υπηρεσίες προς Ερευνητικούς Οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι τα κίνητρα που θα παρέχονται από το Μέτρο θα έχουν τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων (άμεση επιχορήγηση) για τον συντονισμό του Κέντρου Καινοτομίας Plug and Play Cyprus για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, την προβολή του Κέντρου Καινοτομίας Plug and Play Cyprus για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού, καθώς και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας Plug and Play Cyprus, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος Μέτρου είναι το Plug and Play Cyprus, ενώ Ενωσιακή Νομική βάση του Μέτρου της πιο πάνω Απόφασης αποτελεί ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης» με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Απόφαση με αριθμό 481 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2026, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ