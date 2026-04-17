Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για βιώσιμες μεταφορές και τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας την Παρασκευή σε διάσκεψη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Άτυπου Συμβουλίου Τουρισμού, στη Λευκωσία, υπογράμμισε ότι δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα οι αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με τις οποίες τα διαθέσιμα καύσιμα για αερομεταφορές στην ΕΕ επαρκούν μόνο για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι η αγορά διαχειρίζεται την στενότητα στη διαθεσιμότητα των καυσίμων, που παρατηρείται ως συνέπεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις συστηματικών ελλείψεων καυσίμων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Ευρώπη», διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς.

Εξήγησε ότι τα καύσιμα για τις αερομεταφορές αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας, συνεχώς εφοδιαζόμενης αγοράς, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη έχει σημαντική ικανότητα για διύλιση καυσίμων. «Η Ευρώπη διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα οποία μπορούν να διατεθούν, εάν χρειαστεί, σε συντονισμό με την αγορά», πρόσθεσε.

Απαντώντας, ακολούθως, σε ερώτηση δημοσιογράφου, διευκρίνισε ότι η εικόνα πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού με καύσιμα αερομεταφορών, αφορά συγκεκριμένα τις αεροπορικές εταιρείες εντός ΕΕ.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι ήδη υπάρχουν συνέπειες στις αερομεταφορές, λόγω της κρίσης στον ανεφοδιασμό καυσίμων, που έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των τιμών, και, συνεπώς στην αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, στη μείωση του ενδιαφέροντος των επιβατών, αλλά και στην ακύρωση ορισμένων δρομολογίων που δεν θεωρούνται πλέον κερδοφόρα για τις εταιρείες.

«Αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι η μόνη λύση για την επιστροφή του ενεργειακού εφοδιασμού σε αυτό που ήταν πριν από τον πόλεμο είναι, φυσικά, το τέλος του πολέμου και η άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ΕΕ στηρίζει την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο έχουν γίνει συζητήσεις για την αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ, στην περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του συνεχιστούν, είπε ότι «αξιολογούμε την κατάσταση συνεχώς σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία και με συνεχή συζήτηση και διαβούλευση με τον κλάδο και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο».

Ανέφερε, εξάλλου, ότι για το θέμα αυτό υπήρξε ήδη έκτακτη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων πριν δύο ημέρες και ότι θα ακολουθήσει ακόμα μία συνεδρίαση για το ίδιο θέμα την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμή, ο οποίος προήδρευσε των εργασιών της Άτυπης Συνόδου στη Λευκωσία, αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των πιέσεων που ασκούνται στον τομέα των αερομεταφορών, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι είναι ένα ζήτημα για το οποίο χρειάζεται τα κράτη-μέλη της ΕΕ να ενώσουν δυνάμεις.

«Ως Κυβέρνηση θα αναλύσουμε τη νέα κατάσταση, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα αυτή τη στιγμή και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις που υπάρχουν, τόσο για την τουριστική βιομηχανία όσο και για τις κοινωνίες μας», είπε.



Πηγή: ΚΥΠΕ