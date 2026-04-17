Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος τοποθετήθηκε ο ιδρυτής του «Σήκου Πάνω», Χριστόφορος Τορναρίτης, μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο, διατυπώνοντας σειρά σοβαρών ισχυρισμών κατά του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και καλώντας τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν.

Ο κ. Τορναρίτης υποστήριξε ότι ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε αντιφατική στάση σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι «ενώ ο ίδιος έλεγε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες, στη συνέχεια τις επικαλέστηκε για να υποστηρίξει ότι κάποιοι δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί».



Διαβάστε επίσης: Χρ.Τορναρίτης: Δεν καταγγείλαμε εμείς τον Φειδία-Οι Αρχές να δώσουν απαντήσεις

Παράλληλα, απέρριψε ως ψευδείς τους ισχυρισμούς ότι τον παρενοχλούσε, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι αδιανόητο να μεταβαίνει, όπως ειπώθηκε, από τη Λευκωσία στη Λεμεσό για να του ρίχνει πέτρες.

Ο ίδιος προχώρησε σε ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς, αναφέροντας ότι τα όσα περιέγραψε «είναι σχιζοφρένεια με τάσεις υπεροψίας» και ότι πρόκειται για «συμπτώματα μιας αρρώστιας του μυαλού που λέγεται sociopathy». Μάλιστα, υποστήριξε ότι είχε αντιληφθεί τη συμπεριφορά αυτή πριν από τις εκλογές και ότι είχε προτρέψει τον ευρωβουλευτή «να πάει να κάνει θεραπεία» και «να κλειστεί σε κέντρο απεξάρτησης».

Ο κ. Τορναρίτης κάλεσε δημόσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Αρχηγό Αστυνομίας και τη Νομική Υπηρεσία να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν ευσταθούν οι κατηγορίες ότι ο ίδιος ή το «Σήκου Πάνω» προχώρησαν σε καταγγελίες εναντίον του Φειδία Παναγιώτου.

Σε άλλο σημείο, ισχυρίστηκε ότι «ο Φειδίας είναι ειδικός να μανιπουλάρει τα μυαλά του κόσμου» και ότι προωθεί «ψευδές αφήγημα» πως ο ίδιος τον κατήγγειλε στην Αστυνομία.

Περαιτέρω, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, αναφέροντας ότι «δέκα υπάλληλοι του Φειδία έχουν κακοποιηθεί» και ότι υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία «για κακοποίηση, πλαστογραφίες και διασπάθιση χρήματος», υποστηρίζοντας ότι τα άτομα αυτά απευθύνθηκαν στον ίδιο φοβισμένα.

Αναφορά έκανε και στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ισχυριζόμενος ότι ο ευρωβουλευτής διαθέτει προϋπολογισμό περίπου 70.000 ευρώ μηνιαίως, τον οποίο –κατά τον ίδιο– χρησιμοποιεί για προεκλογική δραστηριότητα, προσλαμβάνοντας συνεργάτες με υψηλές απολαβές.

Επιπλέον, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει τον Φειδία Παναγιώτου και τον είχε στηρίξει οικονομικά, υποστηρίζοντας ότι «τον εξαπάτησε», «του προκάλεσε ζημιές» και ότι δεν κατέβαλε ενοίκια δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Καταληκτικά, ο κ. Τορναρίτης δήλωσε ότι ο ίδιος συνέβαλε στην ανάδειξη του Φειδία Παναγιώτου, ωστόσο χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «δημιουργία ενός τέρατος με τεράστια δύναμη», εκφράζοντας ανησυχία για την επιρροή του στην κοινωνία.