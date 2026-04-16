Απάντηση στις επικρίσεις που διατύπωσε ο Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, έδωσε μέσω X ο Χριστόφορος Τορναρίτης.

Συγκεκριμένα, κάλεσε «την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Γενικό Εισαγγελέα να τοποθετηθούν δημόσια και να ενημερώσουν ξεκάθαρα ποιος ή ποιοι έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για διασπάθιση χρημάτων, πλαστογραφία και κακοποιήσεις εις βάρος του Φειδία Παναγιώτου;».

Τόνισε ότι «μέχρι στιγμής, είναι σαφές ότι το «Σήκου πάνω» και ο Χριστόφορος Τορναρίτης δεν έχουν προβεί σε καμία καταγγελία. Ο κόσμος δικαιούται να μάθει την αλήθεια. Παρακαλούμε όπως ξεδιαλυθεί άμεσα το θέμα και δοθούν επίσημες διευκρινίσεις».

Δείτε την ανάρτηση:

Ζητούμε ξεκάθαρες απαντήσεις.



Καλούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Γενικό Εισαγγελέα να τοποθετηθούν δημόσια και να ενημερώσουν ξεκάθαρα:



👉 Ποιος ή ποιοι έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για διασπάθιση χρημάτων, πλαστογραφία και κακοποιήσεις εις βάρος… pic.twitter.com/2h73vwDTRd — Christoforos Tornaritis (@ChristoforosTo9) April 16, 2026

