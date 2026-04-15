Το πασχαλινό μήνυμα του Αρχιεπισκόπου και τις αναφορές για τις βουλευτικές εκλογές σχολίασε σε βίντεο ο ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του απηύθυνε έκκληση να «μην επιδείξουμε πολιτική ανωριμότητα» και «τυχόν ψήφος διαμαρτυρίας ας γίνει ψήφος προς τους καλύτερους, και όχι προς τους άμοιρους πολιτικής παιδείας και αδιάφορους προς τα κοινωνικά προβλήματα».

«Το καθήκον επιβάλλει να σκεφτούμε τη λειτουργία των θεσμών και την επιβίωση της πατρίδας και μετά τις εκλογές. Κι ακόμα, να σκεφτούμε πώς θα μας αξιολογήσουν εκείνοι, από τους οποίους ζητούμε βοήθεια για συνέχιση του εθνικού μας αγώνα», υπογραμμίζει.

Ο Φειδίας απαντώντας στον Αρχιεπίσκοπο τόνισε ότι «όποιους και να εννοεί, εμείς τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε. Είμαι περίεργος να μου πείτε και εσείς παιδιά. Συμφωνείται που ο Αρχιεπίσκοπος εμπλέκεται και παίρνει θέση στην πολιτική ή θεωρείται πρέπει να ασχολείται μόνο την εκκλησία;».

