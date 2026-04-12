Για την επιτυχία του αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, χρειάζεται η ενότητα και η ομογνωμία όλων των Ελλήνων, αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος στην πασχαλινή του εγκύκλιο. Παράλληλα, σημειώνει ότι «αν σήμερα παύσουμε να αγωνιζόμαστε και αποδεχτούμε τη σταύρωση, θα οδηγηθούμε στον οριστικό εθνικό μας θάνατο».

«Μέσα από το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού και τη βεβαιότητα της αιωνιότητας, καλούμαστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουμε την αξία της ζωής μας, να κατανοήσουμε τον προορισμό μας και, ως εκ τούτου, να διαμορφώσουμε, ανάλογα, τη ζωή μας. Όχι σαν πρόσκαιροι, αλλά ως αιώνιοι, χωρίς τον φόβο της κακίας και του θανάτου», αναφέρει – μεταξύ άλλων – ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, σημειώνοντας ότι «η Ανάσταση του Χριστού έφερε στην ανθρωπότητα και το μήνυμα της πίστης και της εμμονής στον αγώνα για ανώτερα ιδανικά».

«Ο Χριστός, με την Ανάστασή Του, μας βεβαιώνει ότι στο τέρμα κάθε ταλαιπωρίας υπάρχει η νίκη της δικαιοσύνης, υπάρχει η λύτρωση και η δικαίωση», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι «η ιστορία του έθνους μας μοιάζει, κατά πολύ, με την επίγεια ζωή του Χριστού».

«Στην ιστορική του πορεία, το Έθνος μας ανήλθε πολλές φορές στον μαρτυρικό Γολγοθά. Σήκωσε, επανειλημμένα, τον σταυρό σκληρών υποδουλώσεων και φρικτών μαρτυρίων. Δεν σταμάτησε, όμως, ποτέ πάνω στον σταυρό. Κατόρθωνε, πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού, να προχωρεί προς την ανάσταση», τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος.

«Γι’ αυτό και, μέσα στους αιώνες, η Ανάσταση του Χριστού έπαιρνε, για μας τους Έλληνες, και εθνική σημασία. Μας έδινε το κουράγιο, μέσα στις τραγικότητες των Ιστορικών μας περιπετειών, να μη βυθιζόμαστε στην απαισιοδοξία, αλλά να βλέπουμε πάντα μπροστά. Να αγωνιζόμαστε με τη βεβαιότητα της προσκαιρότητας των παθημάτων, προσδοκώντας την ανάσταση και τη νίκη», προσθέτει.

Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος επισημαίνει ότι «δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνουν τα 52 χρόνια της κατοχής της πατρίδας μας και της σταύρωσης του λαού μας», σημειώνοντας πως «η Ανάσταση του Χριστού μάς βεβαιώνει ότι θα έρθει η ημέρα και της δικής μας ανάστασης».

«Η αδικία δεν είναι δυνατό να επικρατήσει για πάντα. Κι αυτό ας είναι η απάντησή μας προς κάποιους, που έχασαν το θάρρος και την ελπίδα τους. Σ’ αυτούς που παρασύρθηκαν από την προπαγάνδα του εχθρού και μιλούν για πραγματικότητες, για διζωνικές, για απάρνηση ουσιαστικά της γης μας, των ιερών και των οσίων μας, των τάφων των πατέρων μας», αναφέρει. «Ας είναι απάντηση σε κάποιους, που μας καλούν να υποταχθούμε στη μοίρα μας, να μονιμοποιήσουμε, δηλαδή, και να νομιμοποιήσουμε τη σταύρωση της πατρίδας μας και τη μόνιμη παραμονή της στον τάφο», προσθέτει, τονίζοντας πως «αν σήμερα παύσουμε να αγωνιζόμαστε και αποδεχτούμε τη σταύρωση, θα οδηγηθούμε στον οριστικό εθνικό μας θάνατο».

«Για την επιτυχία του αγώνα μας, εκτός από την ακράδαντη πίστη στον επιδιωκόμενο σκοπό, που δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση της πατρίδας μας, χρειάζεται, απαραίτητα, και η ενότητα και η ομογνωμία όλων των Ελλήνων, ολόκληρου του Έθνους», σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, χαιρετίζοντας, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την πρόσφατη έλευση στην Κύπρο δύο φρεγατών του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδος και τεσσάρων πολεμικών αεροσκαφών για προστασία από τους κινδύνους της πολεμικής ανάφλεξης στην περιοχή. Παράλληλα, εκφράζει την ευχή όπως η παρουσία της Ελλάδος «συνεχιστεί και ενταθεί, ώστε να μας προφυλάξει και από τον άλλο, τον μεγαλύτερο, για μας, κίνδυνο, που είναι η συνέχιση της τουρκικής κατοχής και η απειλούμενη κατάκτηση ολόκληρης της Κύπρου».

Την ίδια ώρα, εκφράζει την ευχή να καταπαύσουν οι πόλεμοι και οι θάνατοι αθώων ανθρώπων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε όλο τον κόσμο» και να επικρατήσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη παντού.

Αναφερόμενος στη νόσο του αφθώδους πυρετού που ενέσκηψε στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει τη συμπάθεια και τη συμπαράστασή του προς όσους πλήττονται σκληρά από αυτήν, καθώς και την ευχή όπως ο Χριστός «απαλλάξει σύντομα τον λαό μας και από αυτήν την ταλαιπωρία».

Επιπρόσθετα, εν όψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνει έκκληση να «μην επιδείξουμε πολιτική ανωριμότητα» και «τυχόν ψήφος διαμαρτυρίας ας γίνει ψήφος προς τους καλύτερους, και όχι προς τους άμοιρους πολιτικής παιδείας και αδιάφορους προς τα κοινωνικά προβλήματα».

«Το καθήκον επιβάλλει να σκεφτούμε τη λειτουργία των θεσμών και την επιβίωση της πατρίδας και μετά τις εκλογές. Κι ακόμα, να σκεφτούμε πώς θα μας αξιολογήσουν εκείνοι, από τους οποίους ζητούμε βοήθεια για συνέχιση του εθνικού μας αγώνα», υπογραμμίζει.