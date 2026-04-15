Ολοκληρώθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η συζήτηση της πρότασης νόμου για τη ρύθμιση του προγράμματος «χρυσής βίζας», με τους εισηγητές να ζητούν τη θεσμοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου μέσω κανονισμών που θα εγκρίνονται από τη Βουλή.

Η πρόταση, που κατατέθηκε από τους Βουλευτές Γιώργο Λουκαΐδη, Άριστο Δαμιανού, Μαρίνα Νικολάου και Βαλεντίνο Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ, επιδιώκει την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε η συνέχιση του προγράμματος να εξαρτάται από την έκδοση σχετικών κανονισμών.

Όπως ανέφερε ο κ. Λουκαΐδης μετά τη συνεδρία, η πρόταση προβλέπει πως για να μπορεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα της χρυσής βίζας θα πρέπει η κυβέρνηση εντός τακτής προθεσμίας να έρθει στη Βουλή με σχετικούς κανονισμούς.

Στόχος, όπως είπε, είναι μέσα από αυτούς να αυστηροποιείται η διαδικασία παραχώρησης της χρυσής βίζας, προσθέτοντας ότι η πρόταση επιχειρεί να απαντήσει στην έντονη ευρωπαϊκή κριτική, «που φτάνει μέχρι και την απαίτηση για πλήρη κατάργηση του προγράμματος της χρυσής βίζας».

Ο κ. Λουκαϊδης σημείωσε ότι η ρύθμιση είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας πως η αυστηροποίηση των κριτηρίων εντάσσεται στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκούνται προς τα κράτη μέλη.

Παράλληλα, συνέδεσε την πρόταση με τη στεγαστική κρίση, αναφέροντας ότι η αυξημένη ζήτηση είναι μία από τις βασικές αιτίες που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στις τιμές των ακινήτων αλλά και των ενοικίων», τα οποία, όπως είπε, είναι πάρα πολύ υψηλά για τον μέσο πολίτη.

Ο κ. Λουκαΐδης άσκησε επίσης κριτική στη σημερινή πρακτική, σημειώνοντας ότι η εκτελεστική εξουσία θέλει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο στον καθορισμό των κριτηρίων παραχώρησης της χρυσής βίζας που σήμερα αφορούν στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο πρέπει να τερματιστεί.

Υπενθύμισε επίσης ότι ανάλογη ρύθμιση είχε υιοθετηθεί στο παρελθόν για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, αναφέροντας ότι η Βουλή είχε εγκρίνει αντίστοιχη πρόταση νόμου ώστε η κυβέρνηση να φέρει κανονισμούς, κάτι που, όπως είπε, οδήγησε τελικά στη θέσπιση πιο σαφούς πλαισίου.

Η πρόταση νόμου αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στην τελευταία Ολομέλεια στις 23 Απριλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ