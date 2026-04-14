Στις «Τομές στα Γεγονότα» φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αναφερόμενος τόσο στις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη όσο και στα ζητήματα διαφθοράς, ενόψει και της προεκλογικής περιόδου.

Ο κ. Αναστασίου έκανε λόγο για συχνές παραβιάσεις από πλευράς Τουρκίας, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό. Όπως σημείωσε, η ΕΔΕΚ έχει ήδη εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Τόνισε ότι η Τουρκία, εφόσον δεν υφίσταται ουσιαστικό κόστος, οικονομικό ή άλλο, δεν έχει λόγο να αλλάξει στάση, επιδιώκοντας να αποκομίζει οφέλη από την παρούσα κατάσταση. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να παρέχει απρόσκοπτα κονδύλια προς τους Τουρκοκύπριους χωρίς να απαιτεί την εφαρμογή των ίδιων κανονισμών που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές.

Αναφερόμενος στα σκάνδαλα που απασχολούν την επικαιρότητα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ τόνισε την ανάγκη για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τη διαπλοκή, ζητώντας την ταχεία και πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων.

Όπως ανέφερε, το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς έχει πληγεί, κάτι που χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα ανησυχητικό. Υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κινηθούν άμεσα ώστε «να λάμψει η αλήθεια», αποφεύγοντας παράλληλα τη διαπόμπευση προσώπων, ιδιαίτερα ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Παράλληλα, κάλεσε σε εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι η Αστυνομία χειρίζεται την υπόθεση και ότι σύντομα αναμένονται αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει να είναι πειστικά ώστε να μην αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Την ίδια ώρα, υπέδειξε ότι ο χρόνος ανάδειξης ορισμένων σκανδάλων, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, δημιουργεί ερωτήματα, καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν με προσοχή τα δεδομένα, τα προγράμματα και την πορεία των κομμάτων.

Αναφερόμενος στην ΕΔΕΚ, ο κ. Αναστασίου υπογράμμισε τον ιστορικό της ρόλο, επισημαίνοντας ότι το κόμμα έχει διαχρονικά στηρίξει τη δημοκρατία και έχει συμβάλει με νομοθετικές πρωτοβουλίες υπέρ των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του κόμματος στην προώθηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Ως βασικό εκλογικό στόχο έθεσε την εξασφάλιση ισχυρής παρουσίας στη Βουλή, με την εκλογή τεσσάρων βουλευτών, ώστε, όπως είπε, η ΕΔΕΚ να συνεχίσει να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο.

Παράλληλα, προχώρησε σε αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας ότι το κόμμα είχε απομακρυνθεί από τη βάση του, σημειώνοντας ωστόσο ότι το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια επανασύνδεσης με την κοινωνία, με θετικά αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά την ανανέωση του κόμματος, ανέφερε ότι στα ψηφοδέλτια της ΕΔΕΚ περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός νέων και γυναικών, στέλνοντας μήνυμα ανανέωσης και προοπτικής.

Τέλος, εξήγησε ότι ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος βουλευτής, καθώς στόχος του είναι η ανασυγκρότηση του κόμματος και η επίτευξη θετικού εκλογικού αποτελέσματος, προαναγγέλλοντας τη διοργάνωση παγκύπριου συνεδρίου για τον καθορισμό της πορείας της ΕΔΕΚ την επόμενη πενταετία.