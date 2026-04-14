Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης παρέλαβε από την Αστυνομία μία από τις τρεις τηλεφωνικές συσκευές που είχαν κατασχεθεί κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην κατοικία και στο δικηγορικό του γραφείο, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης διερεύνησης για την υπόθεση «Σάντυ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, οι Αρχές κλωνοποίησαν το περιεχόμενο του τηλεφώνου και το επέστρεψαν στον Νίκο Κληρίδη.

Παράλληλα, ενημερώθηκε από την Αστυνομία ότι οι άλλες δύο συσκευές δεν θα του επιστραφούν, καθώς έχει εκδοθεί διάταγμα για την περαιτέρω εξέταση των δεδομένων τους.

